Дайте аренде шанс

Постановлением Совмина от 15.12.2016 № 1024 внесены изменения в Положение о порядке предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в безвозмездное пользование капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей под оформленные договором обязательства по созданию рабочих мест, утв. постановлением Совмина от 25.06.2012 № 590. Таким образом, Положение приводится в соответствие с нормами Указа от 15.11.2016 № 421, которым внесены изменения в Указ от 29.03.2012 № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом».

В Положение вводится понятие «рабочее место» – место постоянного или временного пребывания работника в процессе осуществляемой им трудовой деятельности, включая места удовлетворения его организационно-технических (помещения для хранения рабочих инструментов, инвентаря и другое) и санитарно-бытовых (гардеробные, умывальные, туалеты, душевые, комнаты личной гигиены, помещения для приема пищи и другое) потребностей.

Также в соответствии с Указом № 421 уточняется круг субъектов, которые могут быть ссудодателями недвижимого имущества, находящегося в республиканской собственности. К ним дополнительно отнесены Верховный Суд, областные (Минский городской) суды и экономические суды областей (г. Минска), исключены администрации СЭЗ. Также ссудодателями соответствующего имущества могут быть акционерные общества, созданные в процессе приватизации.

Предусмотрено, что неиспользуемое недвижимое имущество передается в безвозмездное пользование на основании заявления юридического лица, индивидуального предпринимателя. Не допускается отказ в передаче такого имущества, за исключением случая, если на дату подачи заявления принято иное решение по распоряжению этим имуществом или его использованию иным образом.

Неиспользуемое недвижимое имущество, расположенное в границах г. Минска, областных центров и одноименных районов, включенное в Единую информационную базу неиспользуемого государственного имущества, предназначенного для продажи и сдачи в аренду, размещаемую на интернет-портале Госкомимущества, передается в безвозмездное пользование в случаях, если оно:

не вовлечено в хозяйственный оборот путем отчуждения на аукционе (по конкурсу), в т.ч. с установлением начальной цены продажи, равной 1 базовой величине, определенной законодательством, или путем продажи на аукционе права заключения договора аренды и не востребовано в течение 30 календарных дней с даты признания в установленном порядке такого аукциона несостоявшимся;

подлежащее сдаче в аренду без продажи права заключения договора аренды, не востребовано в течение 60 календарных дней с даты размещения информации о нем в указанной Единой информационной базе.

Неиспользуемое недвижимое имущество, расположенное в границах г. Минска, областных центров и одноименных районов, находящееся в собственности хозяйственных обществ, передается в безвозмездное пользование в случае, если это имущество не востребовано в течение 60 календарных дней с даты размещения информации о нем в Интернете на официальных сайтах хозяйственных обществ или государственных органов и иных госорганизаций, уполномоченных управлять принадлежащими Республике Беларусь акциями (долями в уставном фонде) этих хозяйственных обществ.

По истечении срока действия договора недвижимое имущество должно сдаваться в аренду, если в установленном законодательством порядке в отношении этого имущества не принято иное решение. Если принято решение о сдаче недвижимого имущества в аренду, юрлица и индивидуальные предприниматели, добросовестно исполнившие обязательства по договору, имеют преимущественное право на заключение договора аренды, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством это имущество подлежит сдаче в аренду путем проведения аукциона по продаже права заключения договора аренды.

При отсутствии спроса на предоставленное в безвозмездное пользование недвижимое имущество договор с лицом, добросовестно исполнившим обязательства по договору, продлевается на срок не менее срока действия ранее заключенного договора при условии сохранения им в течение нового срока количества созданных рабочих мест.

Республиканским органам государственного управления и иным госорганизациям, подчиненным Правительству РБ, поручено в 3-месячный срок обеспечить приведение в соответствие с постановлением заключенных до его вступления в силу договоров безвозмездного пользования недвижимым имуществом, срок действия которых истекает после вступления в силу постановления, а также принять иные необходимые меры.

Основные положения постановления № 1024 вступают в силу через 3 месяца после его официального опубликования (т.е. с 22 2017г. марта).