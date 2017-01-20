Cодержание "Экономической газеты" N5 от 20 января 2017 года

Прошлый год обернулся для белорусской экономики спадом. ВВП оказался на 2,6% меньше, чем в 2015 г. Некоторый рост в промышленности и сельском хозяйстве не компенсировал спад инвестиций и потребления, а затянувшееся ожидание правительственных мер мало способствовало исправлению положения в экономике.

Биржевые преимущества: оборот сделок на БУТБ превысил 2,5 млрд. рублей

В 2016 г. на торговых площадках Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) заключено 273 тыс. сделок на общую сумму 2,53 млрд. BYN, что на 26% больше, чем в 2015 г. При этом биржевые механизмы пользуются все большей популярностью у белорусских производителей, оптовиков и их зарубежных партнеров.

Ставка рефинансирования снижается

До 17% снижена с 18 января ставка рефинансирования в Беларуси. Соответствующее решение закреплено постановлением Правления Нацбанка от 28.12.2016 № 651.

Тарифы на транзит нефти не изменятся

Министерство антимонопольного регулирования и торговли сохранило действующий тариф на транспортировку нефтепродуктов по территории республики по нефтепроводам УП «Запад-Транснефтепродукт» на уровне 2,36 USD за тонну за 100 километров.

Неисключительный коктейль

Перечень алкогольных напитков, на импорт которых не распространяется исключительное право государства, на 2017 год установлен постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 30.12.2016 № 47.

ЗА ОДИН ДОЛЛАР – дается урок рыночных отношений

Планы российского «Сбербанка» активизировать свою деятельность на белорусском рынке недвижимости очень заинтересовали нашу публику. Одних радует надежда на масштабные вливания в стагнирующий сегмент, других смущает перспектива скупки за бесценок объектов, в которые ранее были вложены значительные средства. Между тем всем пора привыкать к новому формату отношений с инвесторами: теперь диктовать условия сделок будут они.

Первое китайское предупреждение

Китай не намерен наращивать свою конкурентоспособность во внешней торговле за счет ослабления юаня, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе.

Спрос на взятку и откат

В Беларуси коррупция носит умеренный характер, особенно по сравнению с некоторыми соседними странами. Но ее уровень в последние годы мало меняется, а принимаемые властями и обществом меры по борьбе с ней недостаточны.

Между коррупцией и лоббизмом

Стимулирование экономического развития и производительности труда может оказаться гораздо более эффективным средством борьбы с коррупцией, чем жесткие наказания для взяточников. Так утверждают Бард Харстад, доцент Северо-Восточного университета, и Джейкоб Свенссон, профессор Стокгольмского университета, в статье, опубликованной в American Political Science Review.

Как дотянуть до IPO и избавиться от чеков

На смену так и не завершенной чековой приватизации в Беларуси может прийти массовая продажа акций путем «народных IPO». Правда, когда и как это произойдет, пока неясно.

Новые стандарты оценки

Международный комитет по стандартам оценки (IVSC) официально опубликовал 18 января актуализированную версию международных стандартов оценки.

Договор об осуществлении прав участников ООО

Год назад в белорусском корпоративном праве появился институт договора об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью. Такой договор позволяет эффективно защищать права и законные интересы участников ООО, а также осуществлять корпоративный контроль и стимулировать стороны договора к согласованию своих действий.

Поручительство возможно

Может ли исполнение обязательства, возникшего не из договора (например, возврат неосновательного денежного обогащения), быть обеспечено поручительством?

Изменение режима рабочего времени

Работник написал заявление и увольняется 30 декабря. Руководитель решил его ставку сократить. На данной должности остаются 2 человека, работающие посменно. Соответственно, у них с 1 января изменяется режим рабочего времени. Как это документально оформить?

Куда уходит вкладыш

Новый сотрудник пришел оформляться, принес трудовую книжку. При ее рассмотрении было обнаружено, что штамп о выдаче вкладыша стоит, а самого вкладыша нет. Последняя запись об увольнении сделана в 2009 г. Работник говорит, что потом он устроился в организацию, которая должна была вклеить вкладыш, но, может быть, потеряла его или испортила. Он проработал в этой компании пару месяцев, поэтому стаж из вкладыша ему «не нужен». До 2016 г. не работал. Завести вкладыш необходимо, т.к. трудовая закончилась.

Не годен к работе

Работница была временно переведена на другую работу для замещения отсутствующего в связи с болезнью работника (до выхода его на работу). Но после больничного работник оформил отпуск. В период его нетрудоспособности в организации был проведен периодический медосмотр, и медики выдали заключение, что этот работник не годен к работе. Таким образом, он к работе после отпуска не может быть допущен. Обязан ли наниматель трудоустроить на это место работника, временно замещающего «вакансию»? Работница подала заявление с просьбой перевести ее с временной работы на постоянную с 17.12.2016 г., а работодатель планирует перевести на это место другого работника. Какой датой уволить не годного к работе работника, если отпуск у него до 17.12.2016 г., первый рабочий день после отпуска – 19.12.2016 г., режим работы – сутки через трое (смена начинается 19-го, заканчивается – 20-го)?

Наниматель заплатит за нарушение

Выплачиваются ли совместителю 3 среднемесячные заработные платы при расторжении с ним контракта в связи с нарушением нанимателем законодательства о труде?

Частный интерес коммунальных услуг

В I квартале могут пройти конкурсы для частных компаний, желающих заняться оказанием коммунальных услуг и присоединиться к службе 115. Об этом сообщил генеральный директор государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство» Виталий Смирнов на пресс-конференции в среду.

Борьба за российский авторынок

Объем продаж грузовиков МАЗ в России сократился в прошлом году на 9,5%, говорится в сообщении на сайте ПО «КАМАЗ». При этом белорусский производитель сохраняет 3-е место на российском рынке.

Мировой туризм растет

В 2016 г. количество международных туристских прибытий увеличилось на 46 млн. (3,9%) и достигло 1,235 млрд., свидетельствуют данные Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

ИНФОРМБАНК

Основные социально-экономические показатели стран Содружества в январе—ноябре 2016 года (январь–ноябрь 2016 г. в % к январю–ноябрю 2015 г.)

Налоговый аспект учетной политики

В учетной политике организации не отражаются правила (методы, способы) налогового учета, которые являются обязательными и/или единственно возможными и/или обязательными для всех плательщиков. Но некоторые вопросы закреплять в учетной политике предписывает налоговое законодательство.

Учет отдельных видов затрат

Рассмотрим особенности учета затрат по отдельным хозяйственным операциям в случаях, возникающих на практике.

* Расходы по регистрации

Дорожно-строительной организацией приобретен самоходный дорожный каток для использования в производственной деятельности. Он оприходован как объект основных средств (шифр 42100) и зарегистрирован в органах инспекции гостехнадзора. Как правильно отразить в бухгалтерском учете затраты по регистрации катка: в составе текущих расходов или отнести на увеличение его стоимости?

* Списание инструментов

Производственной организацией списаны ручные инструменты (молотки, кувалды и др.), пришедшие в негодность. Эти инструменты отражались в бухгалтерском учете как отдельные предметы в составе средств в обороте (производственный инвентарь).

* Расходы на ремонт и инвентарь

В ходе текущего ремонта в бытовых помещениях транспортного цеха были установлены: электросушители для рук, дозаторы моющих веществ и другие предметы. Затраты по ремонту в общей сумме на основании акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ отражаются записью: Д-т сч. 25 «Общепроизводственные затраты» – К-т сч. 60 «Расчеты с заказчиками и подрядчиками». Правильно ли в учете отражены затраты по ремонту бытовых помещений? Стоимость установленных предметов следовало исключить из затрат на ремонт и отнести их к запасам.

Локальная вычислительная сеть в бухучете

Рассмотрим особенности отражения в бухгалтерском учете расходов на создание локальной вычислительной сети.

Списание дебиторской задолженности ликвидированной компании

В учете белорусской организации-продавца имеется дебиторская задолженность российской компании за проданный ей товар, не оплаченный в установленный договором срок. Продавец обратился в суд по месту своей регистрации. Судом вынесено определение о возмещении покупателем продавцу основного долга и штрафных санкций. С момента вынесения определения суда прошел год, долг на сегодня так и не оплачен, на письменные обращения Продавца в адрес Покупателя о погашении долга ответов нет. Продавец также направлял письма в адрес суда по месту нахождения Покупателя, но ответов также нет. Затем на сайте egrul.nalog.ru появилась информации, что компания-должник исключена из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРЮЛ). Можно ли списать такую дебиторскую задолженность, если с момента вынесения определения суда пройдет 3 года, ответ из суда по месту нахождения должника так и не поступит и должник не оплатит сумму долга? Будет ли списанная сумма учитываться при налогообложении прибыли?

Декларация на товары: требования упрощаются

Во всем мире законодатели последовательно стараются упростить различные аспекты оформления документов для своих экспортеров, и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) не исключение. Одним из наиболее сложных аспектов ведения деятельности для экспортеров является соблюдение всех таможенных правил, и их упрощение снижает временные и финансовые издержки для таких лиц.

После ремонта – на контроль

Выполняя международную автомобильную перевозку груза, транспортное средство следовало по процедуре транзита из Беларуси в Казахстан. В пути у автомобиля вышел из строя двигатель, в связи с чем водитель был вынужден обратиться в автосервис для ремонта. Чтобы избежать нарушения сроков доставки товара, водитель с документами обратился в ближайший пункт таможенного оформления в г. Минске для продления процедуры таможенного транзита. Несмотря на наличие у водителя справки сервисной службы, подтверждающей ремонт автомобиля, начальник отдела на заявлении водителя указал о необходимости размещения транспортного средства в зоне таможенного контроля пункта таможенного оформления для целей продления срока доставки товара. Правомерны ли действия сотрудника таможенного органа?

Сборный груз с алкоголем

По договору перевозки, заключенному между экспедитором и транспортным предприятием, перевозчику следует доставить сборный груз из Польши в Азербайджан. В составе сборного груза будет находиться алкогольная продукция (40 бутылок виски по 0,5 литра). Можно ли перевозить такой груз с использованием книжки МДП при условии, что сумма обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов на весь перевозимый сборный груз не будет превышать 60 000 EUR?

Если срок свидетельства прошел

Может ли перевозчик перевозить груз из Германии в Беларусь, если на момент пересечения белорусского участка границы срок действия свидетельства о допущении транспортного средства международной перевозки к перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями истек? При этом на момент загрузки груза на территории Германии и наложения на грузовой отсек таможенной пломбы данное свидетельство еще действовало. Не окажется ли просроченное свидетельство основанием для применения белорусским таможенным органом таможенного сопровождения для целей доставки груза по процедуре таможенного транзита в место назначения?

Штраф за срок

Как определяются таможенными органами сроки процедуры таможенного транзита? Какая ответственность предусмотрена белорусским законодательством за нарушение сроков процедуры таможенного транзита? В каких случаях белорусские таможенные органы рассматривают нарушение водителем сроков таможенной процедуры таможенного транзита как малозначительное правонарушение? Могут ли водители, нарушившие срок доставки в установленные таможенными органами пункты назначения, быть освобождены от административной ответственности на основании ст. 8.2 КоАП?

Место доставки можно изменить

В графе 13 СМR-накладной грузоотправитель – резидент Литвы ошибочно указал таможенный орган назначения, находящийся на территории РФ. Ошибка была выявлена после того, как транспортное средство международной перевозки пересекло границу и следовало по процедуре таможенного транзита по территории Беларуси. Как правильно выполнить требования заказчика, не нарушив таможенных правил?