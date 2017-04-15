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№29 (2036) от 14.04.2017

15 апреля 2017 года

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События
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«Цифровой банкинг»: будущее уже здесь!

15.04.2017

«Цифровой банкинг»: будущее уже здесь!Уже 19 апреля в Минске пройдет Конференция «Цифровой банкинг». Мероприятие соберет только профессионалов своего дела, которые поделятся идеями, опытом и практикой реализации цифровых решений для современного банкинга.

Мы будем говорить только о самом главном. Тарас Надольный, первый заместитель Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь откроет мероприятие и расскажет о том, что было сделано в рамках Стратегии развития цифрового банкинга за первый год и поделится планами регулятора на ближайшее будущее. О новых возможностях, которые предоставит ЕРИП участникам финансовой системы, расскажет Елена Антони, первый заместитель Председателя Правления НКФО «ЕРИП», а Анжела Шагойко, начальник управления развития и поддержки дистанционных каналов продаж ЗАО «Идея Банк», поделится практическим опытом подключения к МСИ и расскажет как клиенты отреагировали на их решение.

Помимо Стратегии развития цифрового банкинга эксперты и участники в режиме реального времени обсудят вопросы:

  • извлечения максимальной эффективности из тенденции омниканальности;
  • новые возможности перевода в цифровую среду услуг банка;
  • подходы для вовлечения клиентов и управления клиентским опытом в ритейле и телекоммуникациях.

Также Вас ожидают тренды будущего, которое уже здесь:

  • развитие дополненной и виртуальной реальности, искусственного интеллекта, примеры использования AR, VR и AIв продвижении банковских продуктов;
  • скоринг на базе искусственного интеллекта и как при этом сократить издержки банка на реальном примере;
  • биометрические технологии, взгляд на них со стороны представителей банковской отрасли и со стороны конечных пользователей, а также о ключевых факторах успешного внедрения биометрических технологий в процессы аутентификации и идентификации клиента;
  • создание системы сбора и обработки биометрических документов, возможности использования ID-карт, которые появятся в Беларуси в 2018 году;
  • регулирование применения криптовалют и технологии блокчейн, а также практические кейсы использования технологии в финансовой сфере на примере пилотных проектов, реализованных в Беларуси.

Завершит насыщенную программу форсайт-сессия «Стандартизация, уберизация и платежи как publicgood – что происходит на финансовом рынке?», на которой обсудим, к чему ведет «уберизация» финансового сектора, возможен ли вообще отказ от посредников в современной банковской отрасли и переход к peer-2-peerмодели и другие актуальные вопросы.

На сайте Конференции уже размещена актуальная программа мероприятия, а тем временем напоминаем, что количество мест строго ограничено и их остается все меньше – спешите  зарегистрироваться!

Партнером цифровых инноваций выступает Альфа-Банк, Беларусь.

Также конференцию в качестве партнеров поддержали компании СофтКлуб, СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЛайтВелОрганизейшн, SAP СНГ, HiEndSystems.

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