«Цифровой банкинг»: будущее уже здесь!

Уже 19 апреля в Минске пройдет Конференция « Цифровой банкинг ». Мероприятие соберет только профессионалов своего дела, которые поделятся идеями, опытом и практикой реализации цифровых решений для современного банкинга.

Мы будем говорить только о самом главном. Тарас Надольный, первый заместитель Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь откроет мероприятие и расскажет о том, что было сделано в рамках Стратегии развития цифрового банкинга за первый год и поделится планами регулятора на ближайшее будущее. О новых возможностях, которые предоставит ЕРИП участникам финансовой системы, расскажет Елена Антони, первый заместитель Председателя Правления НКФО «ЕРИП», а Анжела Шагойко, начальник управления развития и поддержки дистанционных каналов продаж ЗАО «Идея Банк», поделится практическим опытом подключения к МСИ и расскажет как клиенты отреагировали на их решение.

Помимо Стратегии развития цифрового банкинга эксперты и участники в режиме реального времени обсудят вопросы:

извлечения максимальной эффективности из тенденции омниканальности;

новые возможности перевода в цифровую среду услуг банка;

подходы для вовлечения клиентов и управления клиентским опытом в ритейле и телекоммуникациях.

Также Вас ожидают тренды будущего, которое уже здесь:

развитие дополненной и виртуальной реальности, искусственного интеллекта, примеры использования AR, VR и AIв продвижении банковских продуктов;

скоринг на базе искусственного интеллекта и как при этом сократить издержки банка на реальном примере;

биометрические технологии, взгляд на них со стороны представителей банковской отрасли и со стороны конечных пользователей, а также о ключевых факторах успешного внедрения биометрических технологий в процессы аутентификации и идентификации клиента;

создание системы сбора и обработки биометрических документов, возможности использования ID-карт, которые появятся в Беларуси в 2018 году;

регулирование применения криптовалют и технологии блокчейн, а также практические кейсы использования технологии в финансовой сфере на примере пилотных проектов, реализованных в Беларуси.

Завершит насыщенную программу форсайт-сессия «Стандартизация, уберизация и платежи как publicgood – что происходит на финансовом рынке?», на которой обсудим, к чему ведет «уберизация» финансового сектора, возможен ли вообще отказ от посредников в современной банковской отрасли и переход к peer-2-peerмодели и другие актуальные вопросы.

На сайте Конференции уже размещена актуальная программа мероприятия, а тем временем напоминаем, что количество мест строго ограничено и их остается все меньше – спешите зарегистрироваться!

Партнером цифровых инноваций выступает Альфа-Банк, Беларусь.

Также конференцию в качестве партнеров поддержали компании СофтКлуб, СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЛайтВелОрганизейшн, SAP СНГ, HiEndSystems.