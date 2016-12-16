Цифровое наступление

Консультативный совет при Национальном банке 15 декабря обсудил проблемы влияния уровня развития информационных технологий на бизнес-среду и деятельность экономических агентов, а также перспективы использования межбанковской системы идентификации, развития Единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП).

В работе Совета, помимо постоянных членов, приняли участие представители Минсвязи, БГУ, руководство ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП», научно-технологической ассоциации «Инфопарк», РОО «Информационное общество», а также руководители ряда структурных подразделений Нацбанка.

Активное внедрение современных информационных технологий в иных секторах экономики позволит существенно сократить издержки как поставщиков товаров и услуг, так и их потребителей, полагают в Нацбанке. Цифровая трансформация экономики становится одним из ключевых условий повышения конкурентоспособности и интеграции в глобальную международную систему разделения труда с целью расширения потенциала белорусского экспорта.

К сожалению, пока имеющиеся в республике ИТ-решения и инфраструктура далеко не всегда востребованы потенциальными пользователями. Бизнес-процессы, основанные на информационных и коммуникационных технологиях, внедряются медленно, что негативно влияет на конкурентоспособность белорусских предприятий. При этом большую роль играет степень их вовлеченности в глобальную экономику.

По мнению участников Совета, ключевыми факторами эффективной трансформации «аналоговой» экономики в цифровую являются: необходимость обеспечения соответствия нормативно-технической базы (стандарты, требования, технические условия) современным трендам; потребность в своевременной актуализации нормативно-правовой базы; совершенствование системы подготовки кадров, в том числе руководителей предприятий и компаний; научное и организационное обеспечение процесса цифровой трансформации.

В связи с этим, по мнению участников Совета, одна из основных задач производственного сектора –переход на международную систему технических стандартов. С учетом многовекторности проблемы цифровой трансформации в совершенствовании также нуждаются техпроцессы в сфере госзакупок. Эффективности принимаемых решений помогло бы создание сетевого экспертно-аналитического сообщества, в т.ч. с привлечением независимых экспертов из различных направлений деятельности. В разноуровневой системной поддержке нуждаются стартапы как один из наиболее динамичных элементов инфраструктуры цифровой трансформации.

С другой стороны, важен баланс между глобальными тенденциями и сложившимся экономическим укладом. Необходимо последовательное изучение технологических трендов, практических кейсов, но это не должно стать «модной» тенденцией, которая может перечеркнуть существующие наработки.

В банковской системе перспективные процессы трансформации определены Стратегией развития цифровых банковских технологий на 2016–2020 годы, утв. постановлением правления Нацбанка от 2.03.2016 № 108. Основная цель Стратегии – увеличение роли каналов дистанционного банковского обслуживания и минимизация издержек банков на оказание услуг в розничном и корпоративном сегментах. В рамках Стратегии запланированы создание и практическое развитие межбанковской системы идентификации (МСИ), расширение возможностей АИС «Расчет». О востребованности цифровых технологий в банковской сфере свидетельствует динамика роста подключений розничных клиентов к системам дистанционного банковского обслуживания (СДБО). Число их активных пользователей в республике выросло с 2,99 млн. человек на 1 апреля т.г. до 3,4 млн. на 1 декабря, а количество пользователей мобильного банкинга – с 0,85 млн. до 1,2 млн. человек. Активно развивается тренд мобильного банкинга для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Примером эффективного внедрения цифровых технологий в банковской системе в Нацбанке считают Единое расчетно-информационное пространство (ЕРИП) и его автоматизированную информационную систему (АИС) «Расчет». Сегодня с помощью АИС «Расчет» в Беларуси можно оплатить 58 тыс. услуг, которые предоставляют более 13 тыс. поставщиков. Перспективы развития АИС «Расчет» самые широкие, что обусловлено технологической концепцией системы. Это единая программно-техническая платформа, на которой могут работать все субъекты хозяйствования. Важным этапом развития ЕРИП стало создание единой биллинговой системы по начислению платы за жилищно-коммунальные услуги – АИС «Расчет-ЖКУ».

Участники Совета уверены, что глобальные тенденции цифровой трансформации экономики становятся все более заметным вызовом для национальных производителей товаров и услуг, требуя адекватного совершенствования бизнес-моделей, реформирования организационной структуры и операционных процессов. Эти факторы становятся условиями сохранения внешней и внутренней конкурентоспособности белорусских производителей. Важность этих задач требует межведомственной и межотраслевой координации, в т.ч. в банковско-финансовой сфере.