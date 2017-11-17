Чтобы детство не кончалось

В мире насчитывается 152 миллиона работающих детей в возрасте от 5 до 17 лет, это каждый десятый ребенок. Многие из них заняты опасными видами труда. Об этом говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ). Его авторы призывают все государства к 2025 г. полностью искоренить детский труд.

Для достижения этой цели эксперты МОТ рекомендуют укрепить нормы трудового права, гарантировать социальную защиту семей с детьми и обеспечить всеобщий доступ к бесплатному качественному образованию.

В МОТ напоминают, что Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда (Конвенция № 182) запрещает привлечение детей младше 18 лет к работам, которые наносят урон их здоровью и моральному или психологическому состоянию. К таким занятиям, в частности, относится работа при чрезвычайно высоких или низких температурах и труд с использованием опасных химических веществ. Документ регламентирует межнациональные действия по организации труда детей до 18 лет, и определяет четыре запрещенные «наихудшие формы детского труда»: все виды рабства и принуждения к работе; проституция и порнография; привлечение ребенка к противоправной деятельности; работа, вредная для здоровья, безопасности или нравственности детей.

На сегодняшний день 99,9% всех детей в возрасте от 5 до 17 лет живут в странах, которые являются участниками этого важного договора. Беларусь присоединилась к Конвенции 31 октября 2001 года. Однако проблему нельзя решить лишь с помощью нормативных актов. В МОТ полагают, что необходимо, в первую очередь, изменить отношение самого общества к детскому труду. С 2000 г. наблюдалась тенденция резкого сокращения числа детей, вынужденных трудиться. Однако с 2012 по 2016 гг. оно вновь стало расти.

В Беларуси трудовое законодательство разрешает официально предлагать детям работу на основе трудового договора с письменного согласия одного из родителей (усыновителей, попечителей) ребенку, достигшему 14 лет. Дети этого возраста могут выполнять только легкую работу или заниматься профессиональным спортом при условиях, что это не вредно для их здоровья и развития; не препятствует получению общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования (ст. 272 ТК).

Существует также Перечень легких видов работ, которые могут выполнять лица в возрасте от 14 до 16 лет, утвержденный постановлением Минтруда и соцзащиты от 15.10.2010 № 144. В нем всего 11 видов работ, например, прием и выдача одежды в гардеробе, внештатным корреспондентом СМИ, участником анимационных программ, работа в качестве артистического персонала и т.д.

Законодательством разрешено привлекать к работам детей 14–18 лет, проходящих оздоровление в лагерях труда и отдыха. В таком типе лагеря детям при возможности обеспечивается труд в организациях, осуществляющих деятельность в сферах образования, строительства, охраны окружающей среды, сельского хозяйства, оказания услуг. Перечни принимающих организаций, объектов, видов работ и количество рабочих мест для детей, направляемых в лагеря труда и отдыха, утверждаются облисполкомами, Минским горисполкомом ежегодно до 1 апреля.

В 2017 г. в летних лагерях труда и отдыха дети зарабатывали от 100 до 220 BYN за смену. Минобразования в августе сообщало, что популярность таких лагерей последние 5 лет растет. В июне–июле 2017 г. в республике работало 940 таких лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием, в которых отдохнуло и поработало 15 тыс. детей.

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ