Что спрятано в пряниках: бизнес обсуждает проекты

Например, в Минском столичном союзе предпринимателей в пятницу прошло обсуждение проектов декрета «Об исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу» и нормативно-правовых актов по улучшению условий для биз­неса и раскрепощению деловой инициативы граждан, указов «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности» и «О налоговом консультировании», закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях».

Идея установить перечень видов экономической деятельности, о начале осуществления которых субъектом хозяйствования пред­ставляется уведомление в мест­ный исполнительный и распорядительный орган, общие правила пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические требования, требования в области охраны окружающей среды к размещению, устройству, оборудованию и содержанию субъектов хозяйствования выглядит вполне привлекательно. Но чтобы это принесло реальную пользу бизнесу, необходимо эффективное воплощение этой идеи на практике. Однако порядок подачи письменного уведомления в службу «одно окно», изложенный в проекте, кажется несколько усложненным. При определенных обстоятельствах это может породить такую же волокиту, от которой декрет должен избавить предпринимателей.

Предоставление права субъектам хозяйствования самостоятельно определять большинство вопросов осуществления деятельности в сфере общественного питания, торговли, бытового обслуживания, при создании торговых центров и рынков выглядит безусловным благом. Согласно проекту декрета при создании магазинов, ресторанов и кафе, торговых центров и рынков не придется сверяться с наличием таких объектов на схемах размещения, разрабатываемых и ут­верждаемых в исполкомах. Можно будет самостоятельно устанавливать режим работы таких объектов (кроме ночного режима работы), самим определять ассортиментные перечни, порядок оформления и учета счетов, а также размер наценки на алкоголь в общепите, не предоставлять сведения о розничном и (или) оптовом товарообороте для включения в Торговый реестр и т.д.

Но у предпринимателей уже сейчас возникают опасения, что подобные послабления откроют доступ на рынок недобросовестным игрокам. Никто не возражает против конкуренции как таковой, но перспектива состязаться с теми, кто предложит некачественные товары и услуги по демпинговым ценам, никого не радует. Для защиты от подобных явлений в рыночной экономике служат эффективная работа антимонопольных органов, потребительских обществ и саморегулируемых предпринимательских объединений. Но пер­вые пока не проявляют особой активности в такой сфере, а остальные институты еще только предстоит создать. В то же время обещания существенно ограничить контрольную деятельность государства способно спровоцировать рост нарушений. Ответной реакцией на них может стать новый виток «закручивания гаек», предупреждает сопредседатель союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства» Виктор Маргелов.

К ПОЯВЛЕНИЮ в республике налоговых консультантов некоторые предприниматели от­носятся довольно скептически. До сих пор бизнес вполне обходился для исчисления налогов силами своих штатных бухгалтеров, а также консультациями аудиторов и юристов. Преимущества налоговых консультантов кажутся предпринимателям далеко не очевидными. Глав­ный вопрос: в чьих интересах будут работать представители новой профессии? Станут они за полученный от клиентов гонорар всеми силами способствовать наполнению бюджета или помогут минимизировать платежи в него? Не менее спорно выглядит статус рекомендаций (заключений) по вопросам налогообложения, в т.ч. по определению оптимальных путей их решения, которые смогут готовить консультанты. Горький опыт свидетельствует, что даже письменные разъяснения официальных органов не всегда защищают от претензий контролеров. А потому рекомендации налогового консультанта не вызывают особого доверия – даже если он возьмет на себя все риски и обяжется компенсировать своему клиенту потери в случае конф­ликта с налоговиками.

Возможно, при доработке проекта указа удастся развеять эти сомнения. Но новому институту в любом случае еще придется доказывать свою востребованность.

НЕМАЛО вопросов возникает у бизнеса и по одной из самых болезненных тем: административной ответственности. Планируется, что здесь произойдут определенные перемены. Обещается даже отмена одиозного п. 4 ст. 12.17 КоАП – того самого, по которому производится не только наложение штрафов, но и конфискация товаров, если у контролеров возникают претензии к их документальному оформлению. Но для предпринимателей это не единственная проблема. Не меньше претензий у них накопилось к самой системе установления штрафов. В частности, хочется, чтобы наказание соответствовало тяжести про­ступка. Участники обсуждения не видят связи между размером ряда штрафов за нарушение налогового законодательства или за опоздание со сдачей статотчетности и ошиб­ками в ней с наличием какого-нибудь ущерба. Возможно, исправить положение могла бы увязка штрафов с суммой искажения отчетности и недоплаты налогов, как это принято в законодательстве некоторых стран. Нуж­но лишь выработать методику оценки уровня существенности таких искажений и согласования его с размером штрафов.

Еще одна норма проекта декрета выглядит половинчато. Предлагается делегировать Межведомственной комиссии по освобождению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от административных взысканий и уплаты пеней право на принятие решений о предоставлении субъектам хозяйствования освобождения с учетом их реальной платежеспособности, в т.ч. отсрочки с единовременной уплатой сумм налогов, сборов (пошлин), пеней на срок до одного года, рассрочки с поэтапной уплатой этих сумм, а также отсрочки по уплате суммы задолженности по налогам, сборам (пошлинам), пеням с последующей рассрочкой ее погашения общим сроком не более 2 лет. Но для бизнеса гораздо более важным видится предоставление комиссии права освобождать компании и ИП от конфискации, а лучше – вообще отмена этой формы административной ответственности.

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ