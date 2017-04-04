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08 апреля 2017 года

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Консультации

ЧП на работе

04.04.2017

Согласно п. 9 ст. 42 ТК наниматель имеет право расторгнуть трудовой договор с работником по своей инициативе в случае однократного грубого нарушения требований по охране труда, повлекшего увечье или смерть других работников.

Работники обязаны соблюдать установленные нормативными правовыми актами требования по охране труда и безопасному ведению работ, пользоваться средствами индивидуальной защиты (п. 5 ст. 53 ТК). За дисциплинарный проступок наниматель может применить к работнику меру дисциплинарного взыскания – увольнение.

Для увольнения по п. 9 ст. 42 ТК достаточно одного дисциплинарного проступка работника – нарушение требований нормативных правовых актов, в т.ч. локальных нормативных правовых актов нанимателя по охране труда, повлекшее увечье или смерть других работников.

Однократное нарушение требований по охране труда наделяет нанимателя правом уволить работника за грубое нарушение, допущенное раб...

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