Читайте в завтрашнем номере «Экономической газеты»!

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Законопроекты о республиканском бюджете на 2017 г. и о внесении изменений в Налоговый кодекс официально пока не поступили в Палату представителей. Но депутаты V созыва должны до конца своих полномочий принять эти документы. В ходе их предварительного обсуждения на расширенном заседании постоянной комиссии по экономике некоторые новшества, предлагаемые правительством, были раскритикованы парламентариями, сообщает «Экономическая газета».

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Дефицит финансирования белорусский малый бизнес постоянно называет одной из основных своих проблем. По мере общего сокращения банковского кредитования ситуация стала еще тяжелее: если сложно крупным предприятиям, то мелким – вдвойне. Выходом из положения могло бы стать более широкое распространение небанковских заимствований. Пути их использования обсуждались 13 сентября на конференции «Современные инструменты финансирования малого предпринимательства», организованной Нацбанком в рамках образовательного проекта Альянса за финансовую доступность, на которой присутствовал журналист «Экономической газеты».

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В этом году доходы участников рекламного рынка могут сократить на 45%, сообщила на пресс-конференции начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Ирина Барышникова. Но есть и хорошая новость: темпы падения замедлятся. Подробности – в «Экономической газете».

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Очередной опрос руководителей предприятий промышленности, строительства и розничной торговли, проведенный НИЭИ Минэкономики, свидетельствует, что в бизнесе преобладают негативные оценки нынешней ситуации в экономике и перспектив ее улучшения. «Экономическая газета» анализирует пессимизм менеджмента предприятий.

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Проблемы реформирования госпредприятий и внедрения в них современной практики корпоративного управления обсудили участники круглого стола «Приватизация и управление государственной собственностью в Беларуси – проблемы и решения», который провел Белорусский институт стратегических исследований и на котором побывала «Экономическая газета».

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Республиканский микрофинансовый центр стремится возродить движение МФО и дать потребителям право выбора, рассказал «Экономической газете» председатель правления Игорь Микульчик.

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Жесткая монетарная политика приносит свои плоды. За 8 месяцев широкая денежная масса в Беларуси выросла всего на 1%. При этом в августе наблюдался некоторый рост остатков на счетах – в основном у субъектов хозяйствования. Однако если объем денежных ресурсов юридических лиц вырос по сравнению с началом года, то сбережения физических лиц продолжают таять, сообщает «Экономическая газета».

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Среди самых обсуждаемых тем на экономическом форуме в Крынице-Здруй (Польша) был вопрос дальнейшей интеграции энергорынка ЕС и совершенствование его структуры. В каждой из стран союза имеются свои мнения и решения в этой сфере. Их диапазон довольно широк: от продолжения наращивания доли энергии из возобновляемых источников до строительства АЭС в странах Балтии. Как считает «Экономическая газета», прозвучавшие на форуме мнения стоит учитывать белорусским специалистам, занимающимся развитием отечественной энергетики.

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