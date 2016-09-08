Читайте в завтрашнем номере «Экономической газеты»!

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На саммите в Ханчжоу лидеры ведущих стран мира договорились разработать комплексную концепцию обеспечения устойчивого роста мировой экономики. Какие действия будут предусмотрены для ее реализации, рассказывает «Экономическая газета».

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Парламент приступает к рассмотрению дополнений и изменений в Налоговый кодекс. О том, что принесут очередные поправки бизнесу и экономике, с журналистом «Экономической газеты» делится заведующая сектором бюджетно-налоговой политики Института экономики НАН Беларуси, к.э.н. Ольга Шулейко.

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Надпись «Сделано в ЕАЭС» появится на товарах, производимых в странах Евразийского экономического союза. «Экономическая газета» уточняет, что будет являться основанием для этого и какие критерии необходимы.

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Европейский банк реконструкции и развития принял новую стратегию для Беларуси, которая рассчитана на 4 года. В ней определены инвестиционные приоритеты для нашей страны, сообщает «Экономическая газета».

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Изменения в налоговом законодательстве на будущий год коснутся прав и обязанностей плательщиков. Подробности – в «Экономической газете».

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Проблема банкротства является сегодня для белорусского бизнеса одной из самых актуальных. Еще недавно оно рассматривалось как способ очищения экономики от неэффективных предприятий. Но в последнее время механизмы, заложенные в Законе «Об экономической несостоятельности (банкротстве)», приобрели для предпринимателей и менеджеров закрывающихся компаний угрожающий характер. Изменится ли что-нибудь с принятием нового закона, рассуждает «Экономическая газета».

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Белорусский рубль в августе укрепился к доллару и евро, но немного ослабел к российскому рублю. Между тем, как отмечает «Экономическая газета», население продолжает тратить валютные запасы, а предприятия – покупать валюту для оплаты своих обязательств.

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В ЕАЭС планируется создание единого реестра промышленных предприятий стран – членов союза. Он должен стать основой формирования евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации и позволит активизировать их сотрудничество в промышленной сфере, считает «Экономическая газета».

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