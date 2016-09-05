Читайте в завтрашнем номере «Экономической газеты»!

Подписывайтесь на «Экономическую газету» - онлайн https://neg.by/podpiska и вы оперативно получите самую свежую и проверенную информацию и аналитику.

О своих мечтах создать приборостроительный кластер и финансировать cтартапы в этой отрасли рассказывает журналисту «Экономической газеты» директор группы компаний «Изовак» Михаил Дорошевич.

***

Нефть и газ по-прежнему остаются главной составляющей внешней торговли Беларуси и России, хотя их объемы падают, а цены служат предметом регулярных споров. Так, на пресс-конференции 3 сентября в рамках Восточного экономического форума министр энергетики России Александр Новак заявил о сокращении поставок российской нефти в нашу страну и отсутствии договоренности о ценах на газ. Подробности – в «Экономической газете».

***

Об исполнении бюджета и состоянии государственного долга Беларуси за 7 месяцев 2016 г. читайте в «Экономической газете».

***

В I полугодии 2016 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили в Беларуси 9,7 млн. рублей в месяц. «Экономическая газета» показывает распределение населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов и анализирует структуру потребительских расходов домашних хозяйств.

***

Торгово-промышленная палата «Италия-Беларусь» открыла бизнес-инкубатор для итальянских предприятий в Минске. Новая структура намерена специализироваться на оказании помощи итальянским компаниям в создании предприятий в странах Евразийского экономического союза и поставках товаров, сообщает «Экономическая газета».

***

В Указ об оценочной деятельности в Республике Беларусь внесены изменения и дополнения. «Экономическая газета» повествует о данных нововведениях.

***

Темпы роста кредитования в Беларуси в июле несколько оживились. Некоторую активность по сравнению с предыдущими месяцами проявили частные компании, которые пытаются закрыть свои кассовые разрывы, тогда как госпредприятия, по-видимому, ждут спасительных решений от правительства. Население тем временем успевает только рассчитываться по прежним долгам и привыкать к новым ставкам депозитов, рассказывает «Экономическая газета».

***

Вопросы пенсионного обеспечения сегодня волнуют многих. «Экономическая газета» вместе со специалистами Минтруда рассматривает общие и частные ситуации.

***

Обещая создать для китайских компаний максимально благоприятные условия хозяйствования, белорусские власти вступают в конкурентную борьбу с рядом развивающихся стран, где также идут подобные процессы, говорится в «Экономической газете».

***

Подписывайтесь на «Экономическую газету» - онлайн https://neg.by/podpiska и вы оперативно получите самую свежую и проверенную информацию и аналитику.