Скачать свежий номер газеты

№66 (1973) от 30.08.2016

Войти | Зарегистрироваться

$

1.95 руб.

Ставка рефинансирования

18.00%

Скачать свежий номер газеты

№66 (1973) от 30.08.2016

29 августа 2016 года

Войти | Зарегистрироваться

Актуально
Версия для печати

Читайте в завтрашнем номере “Экономической газеты»

29.08.2016

Подписывайтесь на «Экономическую газету» - онлайн https://neg.by/podpiska

и вы оперативно получите самую свежую и проверенную информацию и аналитику.

 

***

О том, как предприниматели оценивают состояние и перспективы инвестиционных процессов в Беларуси, с корреспондентом «Экономической газеты» делится учредитель и руководитель ЗАО «Белреализация» Михаил Андреев.

 

***

Для чего и как к 4 организациям пищевой промышленности Витебской области присоединяют 37 сельхозорганизаций, рассказывает «Экономическая газета».

 

***

Государство продолжает заботиться как о здоровье граждан, так и о состоянии бюджета, в том числе с помощью ценового регулирования. На этот раз вырастут предельные минимальные цены на крепкий алкоголь, сообщает «Экономическая газета».

 

***

Беларусь и Россия согласовали на рабочем уровне новый порядок формирования цен на газ, писал на прошлой неделе «КоммерсантЪ». Однако, как стало известно «Экономической газете», Минэнерго Беларуси в пятницу заявило, что окончательное решение по стоимости российского газа еще не принято.

 

***

Стратегическая линия тотального 25-процентного снижения затрат еще не успела овладеть всеми белорусскими предприятиями в I полугодии текущего года. Напротив, издержки пока растут несколько быстрее, чем доходы. Зато в структуре себестоимости наблюдаются интересные сдвиги. Подробности – в «Экономической газете».

 

***

Планы по поступлению иностранного капитала в Беларусь в текущем году существенно отстают от графика. При этом спад наблюдается по всем видам инвестиций и сферам их применения, сообщает «Экономическая газета».

 

Правительство США представило новые правила, которые позволят иностранным предпринимателям развивать бизнес, жить в США от 2 до 5 лет и привлекать средства американских инвесторов. Причем, как с удивлением отмечает «Экономическая газета», компанию можно будет оформить дистанционно, не приезжая в США и не имея никакой американской визы.

 

***

Можно ли уволить работника, имеющего два дисциплинарных взыскания, как внести запись в трудовую книжку – на эти и другие вопросы отвечает «Экономическая газета».

 

***

Торжественные линейки пройдут в школах 31 августа или 1 сентября. Для многих родителей это рабочие дни. «Экономическая газета» рассматривает 7 способов, как сделать этот день свободным, не нарушая трудовой дисциплины, и проводить детей в школу.

***

Еще больше полезной и интересной информации вы получите, подписавшись на «Экономическую газету» https://neg.by/podpiska

Назад

Также читайте:

Поддержка

Подписка

Архивы

Опросы

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2016. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit