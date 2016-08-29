Читайте в завтрашнем номере “Экономической газеты»

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О том, как предприниматели оценивают состояние и перспективы инвестиционных процессов в Беларуси, с корреспондентом «Экономической газеты» делится учредитель и руководитель ЗАО «Белреализация» Михаил Андреев.

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Для чего и как к 4 организациям пищевой промышленности Витебской области присоединяют 37 сельхозорганизаций, рассказывает «Экономическая газета».

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Государство продолжает заботиться как о здоровье граждан, так и о состоянии бюджета, в том числе с помощью ценового регулирования. На этот раз вырастут предельные минимальные цены на крепкий алкоголь, сообщает «Экономическая газета».

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Беларусь и Россия согласовали на рабочем уровне новый порядок формирования цен на газ, писал на прошлой неделе «КоммерсантЪ». Однако, как стало известно «Экономической газете», Минэнерго Беларуси в пятницу заявило, что окончательное решение по стоимости российского газа еще не принято.

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Стратегическая линия тотального 25-процентного снижения затрат еще не успела овладеть всеми белорусскими предприятиями в I полугодии текущего года. Напротив, издержки пока растут несколько быстрее, чем доходы. Зато в структуре себестоимости наблюдаются интересные сдвиги. Подробности – в «Экономической газете».

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Планы по поступлению иностранного капитала в Беларусь в текущем году существенно отстают от графика. При этом спад наблюдается по всем видам инвестиций и сферам их применения, сообщает «Экономическая газета».

Правительство США представило новые правила, которые позволят иностранным предпринимателям развивать бизнес, жить в США от 2 до 5 лет и привлекать средства американских инвесторов. Причем, как с удивлением отмечает «Экономическая газета», компанию можно будет оформить дистанционно, не приезжая в США и не имея никакой американской визы.

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Можно ли уволить работника, имеющего два дисциплинарных взыскания, как внести запись в трудовую книжку – на эти и другие вопросы отвечает «Экономическая газета».

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Торжественные линейки пройдут в школах 31 августа или 1 сентября. Для многих родителей это рабочие дни. «Экономическая газета» рассматривает 7 способов, как сделать этот день свободным, не нарушая трудовой дисциплины, и проводить детей в школу.

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