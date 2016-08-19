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№65 (1972) от 26.08.2016

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№65 (1972) от 26.08.2016

26 августа 2016 года

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Читайте в завтрашнем номере «Экономической газеты»!

19.08.2016

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В I полугодии текущего года в Беларуси наблюдается спад иностранных инвестиций. А пока у нас строятся амбициозные планы, за рубежом активно используют любые инструменты и возможности, чтобы переключить на себя потоки капиталов, сообщает «Экономическая газета».

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В МНС подвели итоги сбора налогов в консолидированный бюджет с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в 1 полугодии 2016 г. В лидерах – «упрощенка».  Подробности – в издании.

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Белорусский бюджет в I полугодии т.г. спасли НДС, акцизы и имущественные налоги. Структура и динамика их поступлений отражает общую ситуацию в экономике страны и приоритеты налоговой политики, рассказывает «Экономическая газета».

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В последнее время одной из самых широко обсуждаемых стала тема банкротства, санации и ликвидации компаний. Это напоминает дискуссию о преимуществах и недостатках реанимации и эвтаназии. Все «за» и «против» анализирует «Экономическая газета».

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В Евразийском экономическом союзе вскоре появится новый механизм контроля движения товаров, ввозимых из других стран. Он будет закреплен в Соглашении к созданию механизма обеспечения прослеживаемости товаров, проект которого должен быть доработан до 1 октября т.г. О деталях – в  «Экономической газете».

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На основании каких дополнительных документов нотариус сможет совершать исполнительную надпись, дающую право взыскивать задолженность по хозяйственным договорам без обращения в суд, вы узнаете из «Экономической газеты».

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О новых правилах регистрации и охраны товарных знаков сообщает «Экономическая газета».

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Когда гольфисты смогут расчехлить свои клюшки, расскажет «Экономическая газета».

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