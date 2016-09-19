Читайте в завтрашнем номере

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Новыми веяниями налогового контроля и его результатами в отдельных сферах с журналистом «Экономической газеты» поделился заместитель министра по налогам и сборам Владимир Муквич.

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Игорный бизнес в Беларуси сокращается, хотя налоговые поступления с него пока сохраняются на прежнем уровне, сообщает «Экономической газеты».

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Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси подпишет меморандум с Федеральной антимонопольной службой России о сотрудничестве и информационном обмене. Подробности – в «Экономической газете».

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Сегодня контролирующие органы все чаще ориентируют свою деятельность, в том числе и в сфере налогообложения, на профилактику, направленную не на фиксирование правонарушения, а на его предотвращение. Такой подход предусмотрен Указом о дополнительных мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налогов. «Экономическая газета» анализирует практику применения данного указа и делает свои выводы.

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Хотя в последние годы путешественники все чаще пользуются электронными билетами, белорусские бухгалтеры регулярно сомневаются, можно ли принимать распечатку этого проездного документа для возмещения расходов командированному работнику, и если да, то как она должна быть заверена. «Экономическая газета» попыталась внести ясность в этот вопрос.

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В Беларуси всегда находятся желающие придумать и реализовать перспективный инновационный проект. К сожалению, часто такие инициативы сталкиваются с непредвиденными препятствиями, причины которых кроются в хитросплетениях законодательства и правоприменительной практики. Одну такую ситуацию рассматривает «Экономическая газета».

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Внесены изменения в нормативные документы, регулирующие вопросы регистрации выпусков акций и облигаций. О нововведениях рассказывает «Экономическая газета».

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Одной из главных задач восстановления инвестиционных потоков власти считают запуск механизмов недолгового финансирования. Но, чтобы привлекать средства в акционерный капитал предприятий, нужно обеспечить защиту интересов инвесторов. Пути решения этих проблем искали участники очередного заседания Консультативного совета при Нацбанке, на котором присутствовала «Экономическая газета».

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