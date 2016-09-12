Читайте в завтрашнем номере

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№70 (1977) от 13.09.2016

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№70 (1977) от 13.09.2016

12 сентября 2016 года

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12.09.2016

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В августе в белорусской экономике произошло редкое для нашей страны событие: индекс потребительских цен снизился по сравнению с июлем на 0,1%. Это позволило сократить инфляцию по итогам 8 месяцев до 7,6%, а в годовом исчислении – оставить на уровне 12,3%. Таким образом, шансы на выполнение в Беларуси 12-процентного годового прогноза по инфляции повышаются – если она не ускорится осенью, рассуждает «Экономическая газета».

 

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Среди работ, участвующих в конкурсе на соискание государственных премий Республики Беларусь в области науки и техники в текущем году, особое место занимает тема «Создание и внедрение в сельскохозяйственное производство комплексов машин, определяющих результативность земледелия и животноводства Республики Беларусь». С журналистом «Экономической газеты» встретился и рассказал об этой работе один из ее авторов – профессор Леонид СТЕПУК.

 

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Упрощены правила установки и использования индивидуальными предпринимателями платежных терминалов. Как отмечает «Экономическая газета», одно из главных новшеств – это разрешение использовать нескольким индивидуальным предпринимателям на территории одного торгового центра или рынка один платежный терминал, позволяющий вести раздельный учет операций приема оплаты.

 

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Дальнейшее совершенствование белорусской налоговой системы будет проходить на основе современных научных разработок. Для этого в республике на базе БГЭУ открывается научно-исследовательская лаборатория актуальных проблем налогообложения и налоговой политики, сообщает «Экономическая газета».

 

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Задачу трансформации белорусского антимонопольного законодательства и создания равноправной конкурентной среды нельзя решить только на нормативном уровне. Не поможет ни новая редакция закона, ни передача регулирующих функций другому ведомству. Для решения проблемы нужны перемены в структуре экономики и практике неформальных отношений. Об этом наглядно свидетельствуют результаты исследования «Актуальность реформ, направленных на совершенствование антимонопольного законодательства и законодательства о конкуренции», проведенного в рамках проекта «РЕФОРУМ», на презентации которого побывала «Экономическая газета».

 

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Начало III квартала банковская система встретила очередным снижением финансовых результатов. Поддерживать июньские темпы банкам оказалось не под силу, а укрепление рубля при отсутствии оживления в экономике страны «играет» против прибыли. Анализирует ситуацию «Экономическая газета».

 

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Сокращение доходов казны заставляет белорусские власти проводить жесткую бюджетную политику. При этом делаются попытки не слишком экономить на двух приоритетах: социальных программах и сельском хозяйстве. Подробности – в «Экономической газете».

 

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Японская компания Panasonic запустила производство телевизоров в Беларуси, которое может обеспечить до 80% продаж этой продукции на территории Евразийского экономического союза к 2017 году. Как сообщает «Экономическая газета», телевизоры белорусской сборки появятся в продаже уже в октябре. В перспективе их доля может достичь 80% от общего объема телевизоров Panasonic, продаваемых в Таможенном союзе. Но это произойдет не раньше 2017 года – после того, как будут сделаны первые выводы по продажам.

Рынок ЕврАзЭС, несмотря на кризис, остается одним из крупнейших в Европе. Panasonic также планирует начать поставки телевизоров белорусского производства во все страны бывшего СССР и Евросоюза.

 

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