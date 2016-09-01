Читайте в завтрашнем номере

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Какую цену платит общество за свое отношение к собственности, рассуждает «Экономическая газета».

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Коллегия Евразийской экономической комиссии 30 августа одобрила проекты планов формирования единого рынка услуг по двум направлениям – аудиту, а также отчетности и бухгалтерскому учету. Подробности – в «Экономической газете».

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По данным Белстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам 7 месяцев текущего года составило почти 2 млрд. долларов США. «Экономическая газета» напоминает, что годом ранее было почти на треть меньше. При этом темпы снижения экспорта по-прежнему больше, чем импорта.

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С 1 сентября снижаются ставки ввозных пошлин в страны ЕАЭС на ряд товаров. Это обусловлено выполнением Россией своих обязательств перед ВТО. Хотя Беларусь до сих пор не является членом ВТО, она вынуждена следовать в тарифной политике за своими союзниками, которые уже вступили в эту организацию. По мнению «Экономической газеты», снижение ввозных пошлин повлечет определенное усиление конкурентных позиций импорта на белорусском рынке, в т.ч. по продукции легкой промышленности и бытовой технике.

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Производители продовольствия из стран Евразийского экономического союза получат дополнительные преимущества при поставках своей продукции в Россию. Зарубежные компании не будут допускаться к конкурсу на исполнение госзаказа РФ по поставкам пищевых продуктов, если в нем участвуют 2 или более предприятия из государств ЕАЭС. Как считает «Экономическая газета», это позволит им успешнее конкурировать с компаниями из третьих стран.

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О том, хватит ли отмены ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, чтобы улучшить в Беларуси бизнес-климат, рассуждает «Экономическая газета».

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В Беларуси готовится новая редакция Закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». «Экономическая газета» анализирует планируемые нововведения, которые затронут терминологию, порядок проведения процедур и оспаривания их итогов.

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С 1 сентября 2016 г. в Беларуси начал работу реестр движимого имущества, обремененного залогом. О порядке формирования реестра, его ведения и доступа в содержащейся в нем информации – читайте в «Экономической газете».

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Создание в Беларуси эффективного электронного правительства упростит доступ граждан к оказываемым госорганами услугам, а также принесет экономические выгоды и поднимет транспарентность госуправления на качественно новый уровень, рассказывает «Экономическая газета».

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