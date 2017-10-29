Число государственных строительных организаций сократилось

Прорабатывается возможность объединения государственной экспертизы проектной документации, государственной экологической и санитарно-гигиенической экспертиз, а производителей стройматериалов с целью повышения конкурентоспособности планируют включить в холдинг. Об этом на совместном заседании обеих палат Национального собрания сообщил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин.

Если в целом в экономике наблюдается рост, пусть и небольшой (ВВП за 9 месяцев увеличился в сопоставимых ценах на 1,7% к аналогичному периоду 2016 г.), то в строительстве инвестиционная активность бизнеса падает, сокращается финансирование госпрограмм, а с ними – и объемы строительства. Удельный вес отрасли в структуре ВВП снизился с 10,4% в 2014 г. до 5,1% за 9 месяцев 2017 г.

По словам А.Калинина, переход от бюджетного финансирования строительства к рыночным механизмам регулирования привел к росту количества частных и иностранных строительных организаций и снижению числа государственных. Как бы оправдываясь перед парламентариями, Анатолий Калинин сослался на продуктивную работу строительной отрасли Казахстана, где «нет ни одной государственной строительной организации – все частники».

Он также обратил внимание, что в 2017 г. Беларусь улучшила свои позиции в рейтинге Doing Business – 2017, переместившись с 50-го на 37-е место среди 190 государств мира, в т.ч. в области «получение разрешений на строительство» она заняла 28-е место.

Несмотря на продолжающийся отток занятых в строительной отрасли в другие сферы экономики, правительство по-прежнему считает необходимым сохранять и укреплять трудовые коллективы.

Вице-премьер также сообщил, что на рассмотрение Президента внесены предложения об объединении государственной экспертизы проектной документации, государственной экологической и санитарно-гигиенической экспертиз. «Убежден, что привлечение инвестиций, наращивание экспорта и сокращение затрат, повышение исполнительской дисциплины – это те точки роста, которые позволят строительному комплексу выйти на стабильную работу и создадут необходимые условия для дальнейшего наращивания его потенциала», – сказал Анатолий Калинин.

Особенно актуальна проблема наращивания экспорта. Так, по словам вице-премьера, большинство предприятий промышленности стройматериалов модернизировались, что дало им возможность не только выжить в условиях обострившейся конкуренции, но и выйти на внешние рынки. Для дальнейшего повышения конкурентоспособности производителей различных стройматериалов как на внешнем, так и на внутреннем рынках правительство прорабатывает вопрос объединения их в холдинг.

Автор публикации: Анна ФЕДОРОВА