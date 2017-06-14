Контроль
Черный нал засветился: ДФР раскрыл схему уклонения от уплаты налогов
Финансовая милиция установила факты неуплаты налогов одной из крупнейших оптово-розничных сетей, реализующей стройматериалы и оборудование, сообщает пресс-служба КГК.
По материалам, собранным оперативными работниками управления ДФР Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску управлением следственного комитета по г.Минску возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц одной из крупнейших оптово-розничных сетей, реализующей на территории Республики Беларусь и Российской Федерации строительные материалы и оборудование.
Как установлено работниками финансовой милиции, должностные лица указанного предприятия при посредничестве неработающего 46-летнего жителя г.Минска в 2013-2015 годах использовали услуги «лжепредпринимательских» структур, в результате чего уклонилось от уплаты налогов на общую сумму более 600 тыс. BYN.
Схема уклонения была проста. Предприятие продавало своим клиентам стройматериалы и оборудование за наличный расчет, не проводя выручку по кассовым аппаратам. Одновременно в бухучете подкладывались фиктивные документы, по которым эти товары якобы реализовывались в адрес «лжепредпринимательских» структур. Соответственно, налогооблагаемая база занижалась, а налоги не уплачивались.
Подозреваемые в совершении преступления полностью признали свою вину. Причиненный бюджету ущерб возмещен в полном объеме.
Деятельность группы «лжепередпринимателей», оказывавшей преступные услуги данному предприятию, была пресечена столичной финансовой милицией еще в 2016 году. В отношении 7 участников этой преступной группы расследуется уголовное дело.
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