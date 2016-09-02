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Чем крыть долги
Лимит эмиссии облигаций Банка развития Беларуси на 2016 г. увеличен на 22%. Таким образом, возможности поглощения «плохих» кредитов существенно расширяются.
Если в феврале лимит объема эмиссии облигаций ОАО «Банк развития Республики Беларусь» был определен в размере 2,6 трлн. неденоминированных рублей, то теперь он постановлением Совмина и Нацбанка от 29.08.2016 № 686/22 увеличен до 317,4 млн. BYN. Можно подсчитать, что в долларовом эквиваленте лимит увеличивается со 120 млн. USD до 162,68 млн. (по курсу на дату соответствующих постановлений).
Также Совмин постановлением от 29.08.2016 № 685 утвердил перечень кредитов, входящих в активы ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк», предоставленных республиканскому объединению «Белагросервис», по которым в 2016 г. осуществляется уступка требований Банку развития.
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