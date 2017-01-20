Частный интерес коммунальных услуг

В I квартале могут пройти конкурсы для частных компаний, желающих заняться оказанием коммунальных услуг и присоединиться к службе 115. Об этом сообщил генеральный директор государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство» Виталий Смирнов на пресс-конференции в среду.

Если задача ГО «Минское городское жилищное хозяйство» в основном – тех­обслуживание жилищного фонда, то оказанием остальных услуг вполне может заниматься частный бизнес. Он, по словам В. Смирнова, «просится в службу 115, готов выполнять работы по тем же расценкам, что и у жилищных служб». Такая возможность появится: в I квартале пройдут конкурсы, победители которого заключат договоры со службой 115. При этом службы заказчика проверят аттестацию специалистов частных компаний, их ценообразование.

В последние 2 года структура ГО «Минское городское жилищное хозяйство» существенно изменилось. Теперь в него входят 83 подразделения, в т.ч. ОАО «Лифтсервис», «Беллифт», «Минск­водоканал», «Минскоммунтеплосеть» и другие, 10 служб заказчика, коммунальные предприятия, занимающиеся вывозом переработкой твердых бытовых отходов и т.п. Вместо 120 ЖЭСов созданы 48 ЖЭУ. Последнее, наряду с созданием служб заказчика, считается главным достижением. Теперь ЖЭУ играют роль подрядных организаций, выполняющих текущий ремонт, техобслуживание, уборку мест общего пользования, территории и т.п. Подрядчики выбираются на конкурсной основе, независимо от территории, растет конкуренция. Случается, что ЖЭУ проигрывают на конкурсах частным компаниям, отметил В. Смирнов.

Объединение избавилось от всех непрофильных активов, включая фар­форовый завод, здания военкоматов, коровники, теплотрассы, кабельные сети, более 600 единиц техники, часто простаивавшей. Все это передано специализированным организациям, что дало определенную экономию. Теперь ставится задача повысить качество жилищно-коммунальных услуг, а заодно – уровень возмещения затрат населением без увеличения тарифов. Например, в прошлом году население платило за техобслуживание 994 Br (неденоминированных), что составляет 92% от себестоимости. Сейчас планово-расчетная цена техобслуживания – 1155 Br (она сохранится на весь 2017 г.), а тариф – 1100 Br. Благодаря реорганизации удалось сохранить себестоимость и увеличить возмещение затрат населением. По предварительным оценкам, в 2016 г. сэкономлено 350 млрд. неденоминированных рублей, рассказал В. Смирнов.

Впрочем, некоторые коммунальщики вносят в реорганизацию свою лепту весьма своеобразно. К примеру, сантехник, приходящий по вызову, может только проконсультировать о неполадке, а сам ремонт предложит сделать за отдельную плату «в частном порядке», т.е. за «черный нал». Однако его начальство относится к этому вполне благодушно: дескать, «мастер должен оказать качественную услугу и заработать, он должен быть заинтересован в этой работе». В придачу в ЖЭУ в целях экономии убрали лишних контролеров и создали ремонтные бригады «под потребность». Однако на практике жильцы сталкиваются с тем, что сан­техник, прибывший по вызову служ­бы 115, заявляет, что ремонтной бригады нет, а потому надо договариваться лично с ним. Возможно, ситуация изменится, если в сферу услуг, оказываемых через службу 115, придут частные компании.

Сейчас служба 115 круглосуточно обслуживается весь Минск, рассказал начальник управления столичного контакт-центра Игорь Кириленков. В нее входят отделы информационно-сервисного обслуживания и единой диспетчерской службы. Первый принимает входящие вызовы, предоставляет справочно-консультационную информацию, регистрирует заявки в автоматизированной диспетчерской службе и передает в онлайн-режиме на исполнение эксплуатирующим организациям. Единая диспетчерская служба взаимодействует с эксплуатирующими уча­стками, занимающимися устранением аварийных ситуаций, ремонтами по не выполненным вовремя заявкам. Дис­петчеры взаимодействуют с поставщиками жилищно-коммунальных услуг. Информация от поставщиков вносится в автоматизированную систему. По стандарту, за 40 секунд должны быть приняты 80 входящих вызовов. Именно в таком темпе должны работать 70 со­трудников контакт-­центра.

Обращения граждан носят сезонный характер, отмечают специалисты слу­жбы 115. Зимой больше проблем с отоплением и электричеством, летом – с водоснабжением и санитарным со­стоянием. Автоматизированная про­грамма службы позволяет отслеживать повторность обращений. При этом признак повторности носит чре­звычайный характер для сотрудников эксплуатирующих организаций и в целом для ЖКХ.

Теперь планируется распространить опыт работы столичного кон­такт-­цен­т­ра на всю страну.

Автор публикации: Оксана КУЗНЕЦОВА