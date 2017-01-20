Недвижимость
Частный интерес коммунальных услуг
В I квартале могут пройти конкурсы для частных компаний, желающих заняться оказанием коммунальных услуг и присоединиться к службе 115. Об этом сообщил генеральный директор государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство» Виталий Смирнов на пресс-конференции в среду.
Если задача ГО «Минское городское жилищное хозяйство» в основном – техобслуживание жилищного фонда, то оказанием остальных услуг вполне может заниматься частный бизнес. Он, по словам В. Смирнова, «просится в службу 115, готов выполнять работы по тем же расценкам, что и у жилищных служб». Такая возможность появится: в I квартале пройдут конкурсы, победители которого заключат договоры со службой 115. При этом службы заказчика проверят аттестацию специалистов частных компаний, их ценообразование.
В последние 2 года структура ГО «Минское городское жилищное хозяйство» существенно изменилось. Теперь в него входят 83 подразделения, в т.ч. ОАО «Лифтсервис», «Беллифт», «Минскводоканал», «Минскоммунтеплосеть» и другие, 10 служб заказчика, коммунальные предприятия, занимающиеся вывозом переработкой твердых бытовых отходов и т.п. Вместо 120 ЖЭСов созданы 48 ЖЭУ. Последнее, наряду с созданием служб заказчика, считается главным достижением. Теперь ЖЭУ играют роль подрядных организаций, выполняющих текущий ремонт, техобслуживание, уборку мест общего пользования, территории и т.п. Подрядчики выбираются на конкурсной основе, независимо от территории, растет конкуренция. Случается, что ЖЭУ проигрывают на конкурсах частным компаниям, отметил В. Смирнов.
Объединение избавилось от всех непрофильных активов, включая фарфоровый завод, здания военкоматов, коровники, теплотрассы, кабельные сети, более 600 единиц техники, часто простаивавшей. Все это передано специализированным организациям, что дало определенную экономию. Теперь ставится задача повысить качество жилищно-коммунальных услуг, а заодно – уровень возмещения затрат населением без увеличения тарифов. Например, в прошлом году население платило за техобслуживание 994 Br (неденоминированных), что составляет 92% от себестоимости. Сейчас планово-расчетная цена техобслуживания – 1155 Br (она сохранится на весь 2017 г.), а тариф – 1100 Br. Благодаря реорганизации удалось сохранить себестоимость и увеличить возмещение затрат населением. По предварительным оценкам, в 2016 г. сэкономлено 350 млрд. неденоминированных рублей, рассказал В. Смирнов.
Впрочем, некоторые коммунальщики вносят в реорганизацию свою лепту весьма своеобразно. К примеру, сантехник, приходящий по вызову, может только проконсультировать о неполадке, а сам ремонт предложит сделать за отдельную плату «в частном порядке», т.е. за «черный нал». Однако его начальство относится к этому вполне благодушно: дескать, «мастер должен оказать качественную услугу и заработать, он должен быть заинтересован в этой работе». В придачу в ЖЭУ в целях экономии убрали лишних контролеров и создали ремонтные бригады «под потребность». Однако на практике жильцы сталкиваются с тем, что сантехник, прибывший по вызову службы 115, заявляет, что ремонтной бригады нет, а потому надо договариваться лично с ним. Возможно, ситуация изменится, если в сферу услуг, оказываемых через службу 115, придут частные компании.
Сейчас служба 115 круглосуточно обслуживается весь Минск, рассказал начальник управления столичного контакт-центра Игорь Кириленков. В нее входят отделы информационно-сервисного обслуживания и единой диспетчерской службы. Первый принимает входящие вызовы, предоставляет справочно-консультационную информацию, регистрирует заявки в автоматизированной диспетчерской службе и передает в онлайн-режиме на исполнение эксплуатирующим организациям. Единая диспетчерская служба взаимодействует с эксплуатирующими участками, занимающимися устранением аварийных ситуаций, ремонтами по не выполненным вовремя заявкам. Диспетчеры взаимодействуют с поставщиками жилищно-коммунальных услуг. Информация от поставщиков вносится в автоматизированную систему. По стандарту, за 40 секунд должны быть приняты 80 входящих вызовов. Именно в таком темпе должны работать 70 сотрудников контакт-центра.
Обращения граждан носят сезонный характер, отмечают специалисты службы 115. Зимой больше проблем с отоплением и электричеством, летом – с водоснабжением и санитарным состоянием. Автоматизированная программа службы позволяет отслеживать повторность обращений. При этом признак повторности носит чрезвычайный характер для сотрудников эксплуатирующих организаций и в целом для ЖКХ.
Теперь планируется распространить опыт работы столичного контакт-центра на всю страну.
Автор публикации: Оксана КУЗНЕЦОВА
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