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№45 (2052) от 19.06.2017

20 июня 2017 года

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Вопрос-ответ

Частное наблюдение лишает пособия

20.06.2017

Работница во время беременности наблюдалась в част­ном медцентре, режим не нарушала, предписания врачей выполняла. После рождения ребенка ей не было назначено пособие в связи с постановкой на учет до 12 недель.

Верно ли поступила бухгалтерия?

Согласно ст. 3 Закона от 29.12.2012 № 7-З «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» к пособиям по материнству относится в числе прочих и пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности.

Ответ на вопрос содержится в самом названии пособия. Если женщина во время беременности наблюдалась в частном медицинском центре, и, несмотря на то что она стала на учет до 12 недельного срока беременности, пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, ей назначено быть не может.

Ответ: Да, верно.

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