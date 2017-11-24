Частичная оплата по аккредитиву

В соответствии со ст. 254 Банковского кодекса аккредитив – это обязательство, в силу которого банк, действующий по поручению клиента-приказодателя (банк-эмитент), должен осуществить платеж получателю денежных средств (бенефициару) либо акцептовать и оплатить или учесть переводной вексель, выставленный бенефициаром, или дать полномочия другому банку (исполняющему банку) осуществить такой платеж либо акцептовать и оплатить или учесть переводной вексель, выставленный бенефициаром, если соблюдены все условия аккредитива.

Аккредитив может исполняться посредством платежа по предъявлении, платежа с отсрочкой, акцепта и оплаты или учета переводного векселя. Для передачи бенефициару уведомления о выставлении аккредитива банк-эмитент (исполняющий банк) может привлекать иной банк (авизующий банк). Аккредитив представляет собой самостоятельное обязательство по отношению к обязательствам, вытекающим из договора купли-продажи или иного договора, в котором предусмотрена эта форма расчетов. Для банков условия таких договоров не являются обязательными.

В п. 14 Инструкции о порядке совершения банковских документарных операций, утв. постановлением Правления Нацбанка от 29.03.2001 № 67 (далее – Инструкция № 67), установлено, что аккредитив может открываться для расчетов за товары (работы, услуги) или осуществления иных платежей, предусмотренных основным договором. При этом условия аккредитива, открываемого для осуществления расчетов за товары, должны предусматривать представление транспортного документа, подтверждающего отгрузку товара, документа, подтверждающего прием-­передачу товара экспедитору, и (или) документа, подтверждающего прием-передачу товара представителю приказодателя. При поставках на условиях CIP и CIF и в других случаях согласно инструкциям приказодателя может быть также предусмотрено представление страхового документа.

В свою очередь, условия аккредитива, открываемого для осуществления расчетов за работы, услуги, должны предусматривать представление документа, подтверждающего факт выполнения работ и (или) оказания услуг, подписанного приказодателем и бенефициаром или иным лицом, указанным в аккредитиве.

Частичная или полная оплата по аккредитиву, открываемому для осуществления расчетов за товары (работы, услуги), до представления указанных выше документов возможна по усмотрению банка в случае, если аккредитив предусматривает платеж по предъявлении банковской гарантии или резервного аккредитива, обеспечивающих возврат данной суммы платежа при неисполнении бенефициаром договорных обязательств, либо при наличии такой банковской гарантии (резервного аккредитива) при открытии аккредитива, либо при предъявлении письма-обязательства бенефициара, гарантирующего поставку товара (работ, услуг) после получения авансового платежа.

Таким образом, частичная оплата по аккредитиву до представления транспортного документа, предусматривающего отгрузку товара, возможна по усмотрению банка при соблюдении условий, перечисленных в Инструкции № 67.

Ответ: Вправе, при соблюдении определенных условий.

Автор публикации: Денис САФАРЕВИЧ, юрист ООО «Арцингер и партнеры»