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№29 (2036) от 14.04.2017

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№29 (2036) от 14.04.2017

14 апреля 2017 года

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Вопрос-ответ

Частичная ликвидация сооружения и срок полезного использования

14.04.2017

В бухгалтерском учете торговой организации в составе основных средств числится навес со стенами (шифр – 10008, нормативный срок службы и срок полезного использования – 20 лет). Объект введен в эксплуатацию 31.12.2003 г.

Навес пристроен к производственному зданию. Он представляет собой металлический каркас с ограждением и покрытием из металлического листа и используется для хранения поддонов. В марте 2017 г. было принято решение демонтировать ограждения навеса. После этого комиссией по амортизационной политике (далее – комиссия) срок полезного использования навеса был установлен равным 16 годам (20 х 0,8). Остаточная (недоамортизированная) стоимость объекта с учетом начисленной в марте 2017 г. амортизации (21 BYN) после частичной ликвидации составила 53 BYN.

Амортизация объекта осуществляется линейным способом исходя из месячной суммы.

Как правильно классифицировать работы по демонтажу ограждения?

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