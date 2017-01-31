Цены на газ расти не должны

Предельные максимальные цены на природный газ определены постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 18.01.2017 № 5 для газоснабжающих организаций, входящих в состав ГПО «Белтопгаз», при поставке через систему газоснабжающих организаций. Хотя постановление опубликовано только 31 января, оно распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 г. При этом цены на газ для большинства потребителей снижаются на 4,3% по сравнению с прошлым годом.

Для субъектов хозяйствования, у которых потребленный объем природного газа в 2016 г. составил до 500 млн. м3, цены установлены в следующих размерах:

540,29 BYN – для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, кроме бюджетных организаций (ранее в 2016 году – 564,4576 BYN);

479,83 BYN – для бюджетных организаций и юрлиц системы Минжилкоммунхоза, оказывающих жилищно-коммунальные услуги (501,2945 BYN);

327,06 BYN – для юрлиц, товариществ собственников, организаций застройщиков, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, в части использования газа для производства тепловой энергии для нужд населения (327,376 BYN).

Дифференцированные цены на природный газ, используемый для производства овощей защищенного грунта, снижаются с 409,22 BYN до 432,63 BYN – с 1 марта по 31 октября включительно, и до 342,73 BYN – с 1 января по 28 февраля и с 1 ноября по 31 декабря включительно.

Юрлицам и ИП, основным видом деятельности которых является производство цемента, кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины, керамических покрытий и плит, хозяйственных керамических изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов, производителям хлопчатобумажных тканей, стеновых блоков, гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары при соблюдении в 2016 г. лимитов потребления цена на газ снижается с прошлогодних 429,681 до 411,28 BYN.

Для юрлиц и ИП, основным видом деятельности которых является производство шерстяных тканей из волокон гребенного прядения, установлена цена на газ 205,64 BYN, для производителей шерстяных тканей из волокон кардного прядения – 270,14 BYN, производителей электронной бытовой техники – 471,99 BYN, производителей электроламп, хозяйственно-бытовых изделий из стекла – 352,53 BYN, производителей азотных удобрений – 332,94 BYN

Для большинства субъектов хозяйствования при потребленном объеме природного газа в 2016 году от 500 и свыше млн. м3 устанавливается цена 327,06 BYN. Для юридических лиц на объемы природного газа, потребленного сверх объемов, установленных заданиями по его замещению топочным мазутом и (или) местными видами топлива, цена на газ составит 734,79 BYN.

При отклонении фактической среднемесячной теплоты сгорания от расчетной цены на природный газ пересчитываются с учетом фактической теплоты сгорания по специальной формуле.

Указанные предельные максимальные цены установлены без НДС за 1000 м3 при расчетной теплоте сгорания 7900 ккал/м3 при курсе 1,9585 USD/BYN.

Для организаций, имеющих общежития, религиозных организаций, организаций, использующих природный газ для нужд детских домов семейного типа, детских деревень (городков), детских хосписов, стоимость природного газа возросла – при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов в отопительный период цена на газ – с 0,0776 до 0,0908 BYN (с НДС). Цены в летний период и при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов остаются неизменными (0,2842 BYN).