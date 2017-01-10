Торговля
Ценник – 2017:
килограммы, литры и деноминация
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) представило доработанное разъяснение о порядке осуществления розничной торговли, общественного питания, оказания бытовых услуг населению в период после проведения деноминации рубля. В нем учтены результаты рабочей встречи с представителями бизнес-сообществ, состоявшейся 28 декабря 2016 г.
В целях создания для потребителей более комфортных условий для сравнения цен на товары непосредственно в местах их продажи, а также обеспечения максимальной защиты их прав МАРТ рекомендует:
1. С 1 января 2017 г. субъектам торговли, осуществляющим торговлю пищевыми продуктами, номинальное количество которых не равно значению 1 кг (л), в торговых объектах, в глобальной компьютерной сети Интернет через интернет-магазины, в автомагазинах, за исключением осуществления торговли в киосках, палатках, с использованием лотков, тележек, корзин, иных приспособлений, через торговые автоматы, на торговых местах на рынках, на ярмарках, аукционах, при указании на ценниках, в рекламе, каталогах, распространяемых субъектами торговли неопределенному кругу лиц в указанных объектах, на сайтах интернет-магазинов, информации о цене пищевых продуктов за единицу товара, за исключением пищевых продуктов, вес которых составляет менее 50 г (мл) (за исключением специй и приправ), алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий, а также товаров в определенном наборе (комплект товаров), дополнительно, кроме цены товаров за единицу, указывать цену товара за 1 кг (л).
Цена единицы товаров за 1 кг (л) определяется простым расчетным методом.
Например, цена 1 единицы упаковки молока объемом 0,8 л составляет 1 руб. 10 коп.
Расчет: 1 л x 1 руб. 10 коп / 0,8 л = 1,375, т.е. стоимость 1 литра молока составляет 1 руб. 38 коп.
2. Оформление ценников
Состав информации, указываемой на ценниках, определен п. 22 Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утв. постановлением Совмина от 22.07.2014 № 703 (далее – Правила).
Размер, цвет, форма, расположение реквизитов, иные параметры ценников определяются субъектами торговли самостоятельно с учетом требований Правил.
Цена товара на ценнике за 1 кг (л) размещается под ценой товара за единицу с размером шрифта, меньшим относительно цены за единицу товара.
2.1. примерные образцы оформления ценников (в части информации о цене товаров):
|
Творог «Деревенский»
180 г
1 руб. 50 коп.
1 кг = 8 руб. 83 коп.
|
|
Молоко пастеризованное
0,8 л
1 руб. 10 коп.
1 л = 1 руб. 38 коп.
2.2. примерные образцы оформления ценников при предоставлении скидок (в части информации о цене товаров).
|
Печенье «Лимонное» 250 г
|
скидка 10 %
|
|
1 р. 08 к.
|
|
|
1 кг= 4 р. 32 к.
|
Макаронные изделия «Рожки» 500 г
|
|
скидка
|
|
|
1 р. 35 к
|
3 р. 14 к.
|
|
|
1 кг = 6 р. 28 к.
Справочно:
Согласно ч. 3 п. 21 Правил при предоставлении скидок информация об их размере доводится до покупателей в процентном отношении к установленной цене товаров либо в абсолютном выражении в денежных единицах.
При предоставлении скидок цена единицы товара за 1 кг (л) рассчитывается к цене со скидкой и размещается под ценой товара за единицу.
3. Оформление информации о цене товаров в перечнях товаров, оформляемых в предусмотренных Правилами случаях вместо ценников, осуществляется в порядке, указанном в подп. 2.1 и 2.2 п. 2 разъяснения МАРТ.
4. В настоящее время МАРТ подготовил проект постановления Совмина «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам осуществления розничной торговли и общественного питания» (далее – проект), предусматривающий корректировку Правил.
Проектом п. 22 Правил дополнен нормой, устанавливающей обязанность продавца указывать цены на продовольственные товары за 1 килограмм или 1 литр, масса или мера которых составляет менее (более) 1 килограмма или 1 литра.
Вступление в силу указанной нормы планируется с 1 июля 2017 г.
5. В соответствии с Указом Президента от 4.11.2015 № 450 «О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь» (далее – Указ) с 1 января 2017 г. в обращении будут находиться только денежные знаки образца 2009 года.
Подпунктом 2.4 п. 2 Указа предусмотрено, что с 1 июля по 31 декабря 2016 г. изготовители, продавцы, поставщики, исполнители и их представители при предоставлении потребителям информации о предлагаемых товарах (работах, услугах) обязаны указывать цены (тарифы) в денежных знаках образца 2000 и 2009 гг.
Таким образом, с 1 января 2017 г. изготовители, продавцы, поставщики, исполнители и их представители при предоставлении потребителям информации о предлагаемых товарах (работах, услугах) обязаны указывать цены (тарифы) только в денежных знаках образца 2009 года.
Ввиду того, что субъектам торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения необходим переходный период для переоформления ценников, меню, прейскурантов в части информации о стоимости товаров, работ (услуг), МАРТ разъясняет, что в срок с 1 января 2017 г. до 1 марта 2017 г. не будет являться нарушением п. 22 Правил указание цен (тарифов) в денежных знаках образца 2000 года и денежных знаках образца 2009 года.
6. Субъектам торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения необходимо в торговых объектах, объектах общественного питания, бытового обслуживания населения разместить объявление о том, что денежные знаки образца 2000 г. с 1 января 2017 г. не принимаются.
Источник: http://www.mintorg.gov.by
- Аренда и лизинг
- Бизнес-союзы
- Вопрос-ответ
- ВЭД
- Инновации
- Инсайдерам и инвесторам
- Интеллектуальная собственность
- ИТ технологии
- Компании и рынки
- Консультации
- Контроль
- Логистика
- Маркетинг
- Мнение специалиста
- Недвижимость
- Образование
- Проекты
- Рейтинги
- Строительство
- Торговля
- Транспорт
- Туризм
- Факты, комментарии
- Цены
- Экология
- Энергетика