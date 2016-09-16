Законопроекты о республиканском бюджете на 2017 г. и внесении изменений в Налоговый кодекс официально пока не поступили в Палату представителей. Но депутаты V созыва должны до конца своих полномочий принять эти документы. В ходе их предварительного обсуждения на расширенном заседании постоянной комиссии по экономике некоторые новшества, предлагаемые правительством, были раскритикованы парламентариями.

Заседание началось с признания очевидного. По итогам нынешнего года отечественная экономика может упасть на 2%. Заместитель начальника главного управления макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономики Юрий Зюзенков объяснил это ухудшением внешних условий по сравнению с I полугодием. По-видимому, имеются в виду прекращение роста мировых цен на нефть, продолжение рецессии в РФ и провал газовых переговоров. Впрочем, список причин собственной рецессии можно было бы пополнить обширным перечнем внутренних факторов. Однако о них на заседании говорили мало.

Варианты и долги

Парламентариев просто ознакомили с прогнозами на 2017 г., которые включают два сценария. Согласно первому параметры роста экономики будут соответствовать показателям, заложенным в Программе социально-экономического развития до 2020 года (см. «ЭГ» № 59 от 5 августа). Здесь предполагается, что ВВП увеличится на 1,5% – при условии, что цена нефти на мировом рынке стабилизируется на уровне 45 USD за баррель, курс российского рубля в среднем составит 70 USD/RUB, а экономика России вырастет в будущем году на 1%.

Другой сценарий основан на менее благоприятных условиях (нефть по 35 USD/барр., российский рубль – по 75 USD/RUB за доллар и снижение ВВП России на 1%) и позволит белорусской экономике вырасти всего на 0,2%. Такой вариант депутат Владислав Щепов назвал «консервативным, или близким к пессимистическому».

Выбирая столь взвешенные подходы, правительство надеется получить максимально реальный бюджет, который в дальнейшем при любом развитии событий не придется секвестировать и радикально менять. При этом, как и в прошлые годы, планируется установить профицит – на сей раз в почти 1,5 млрд. BYN, который в основном пойдет на финансирование внутреннего и внешнего долга Беларуси. В следующем году на это потребуется около 5,2 млрд. BYN, в т.ч. на обслуживание внешнего долга – 2,3 млрд., внутреннего – 2,9 млрд. На погашение валютных обязательств требуется 2,3 млрд. Часть этой суммы правительство надеется собрать за счет поступлений от вывозных пошлин на нефтепродукты. Но туманные перспективы цен на нефть и угроза «налогового маневра» в России могут существенно сократить этот источник.

Поэтому придется искать пути рефинансирования внешнего долга. Для этого планируется привлечь 1,9 млрд. USD, из которых 700 млн. должны составить два транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, 360 млн. – средства от размещения валютных облигаций на внутреннем рынке и 800 млн. – на внешнем. Таким образом, груз госдолга останется «висеть» на белорусской экономике, что не позволит наращивать государственные инвестиции. Это неизбежно повлечет, как предупредил В.Щепов, «некоторое снижение затрат по некоторым сферам экономики», в т.ч. на жилищное строительство и аграрный сектор. Режим строгой экономии коснется и госпрограмм, число которых уже сокращено, а финансирование упорядочено.

Налоги и сборы

Власти надеются избежать роста цен на бензин, а также увеличения фискального бремени. Планируется лишь проиндексировать ставки налогов, установленные в белорусских рублях, на уровень инфляции. Заместитель министра финансов Юрий Селиверстов даже пообещал снижение налоговой нагрузки с ожидаемых в текущем году 24,6% до 23,9–24% – в следующем (без учета ФСЗН).

Если ставки налогов для юрлиц власти затронуть не решаются, то в отношении сборов с граждан развернулись бурные дебаты. Очередная попытка увеличить их для лиц, занимающихся агротуризмом и ремесленной деятельностью, вызвала недовольство парламентариев. Напомним, что еще год назад Минфин предлагал увеличить сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма с 1 базовой величины (БВ) до 12, а сбор с ремесленников – с 1 до 4 БВ. Но тогда депутаты настояли на том, чтобы сохранить обещанные ранее льготные условия налогообложения для агротуризма до 2021 г. Что касается ремесленников, то их численность и доходы слишком малы, поэтому рассчитывать на заметные поступления в бюджет не приходится. Этих соображений хватило, чтобы не менять законодательство.

Теперь у сторонников повышения сборов появились новые аргументы. Оказалось, что льготные налоговые режимы активно используются в качестве лазеек для ухода от некоторых обязанностей. Например, ремесленниками регистрируются граждане, не желающие считаться «тунеядцами». Так, если в 2013 г. сбор за ремесленную деятельность платили 8083 физлица, в 2014 г. – 8776, то в 2015 г. – уже 17 660, а в I квартале т.г. их было зарегистрировано еще 4176. И если в некоторых ведомствах такой рост объясняют «высокой привлекательностью» ремесленничества и «благоприятными условиями» для его развития, то в Минфине никаких иллюзий на сей счет не испытывают. Как сообщил Ю.Селиверстов, местным Советам депутатов предлагается разрешить увеличивать ставку сбора в сфере агроэкотуризма и ремесленничества, но не более чем в 3 раза. Конечно, они могут этого и не делать, но опыт показывает, что местные власти почти всегда охотно пользуются возможностью пополнить свои бюджеты.

Последствия таких решений могут оказаться неоднозначными. Так, депутат Николай Колтунов усомнился, что ремесленники в небогатой глубинке смогут платить такие суммы. Скорее всего, они закроют свое дело. Добавим, что потенциальных «тунеядцев», прикрывающихся статусом ремесленника, четырехкратное увеличение сбора не испугает – ведь он все равно останется в 5 раз меньше сбора на финансирование госрасходов, установленного Декретом № 5. А хозяева агроусадеб просто увеличат цены на свои услуги (и без того недешевые), чтобы компенсировать увеличение налоговой нагрузки.

Довольно критически депутаты отнеслись и к идее повысить налоги на игорный бизнес. Они напомнили, что из-за подорожания аренды и снижения покупательной способности населения прибыль даже таких традиционно высокодоходных компаний, как казино, упала. Повышение налогов может стать решающим толчком к сворачивании этого бизнеса. Но в Минфине с таким подходом не согласны: там отметили, что, например, в букмекерских конторах деньги вращаются большие, а налог – всего 10%.

Не заметили депутаты в предложениях правительства существенных мер для поддержки малого и среднего бизнеса. Виктор Валюшицкий отметил ухудшение ситуации в этом секторе и призвал всерьез заняться снижением административных барьеров и улучшением доступности кредитных ресурсов. В то же время стоит более избирательно подходить к поддержке предприятий. Прозвучало даже предположение, что, если хотя бы часть тех средств, которые получают МАЗ, МТЗ, Гомсельмаш и другие госорганизации, направить «предметно для малого бизнеса хотя бы не более чем под 15%», эффект для экономики мог бы оказаться куда выше.

Хочется надеяться, что депутаты столь же внимательно и активно изучат другие нюансы бюджета. Например, выяснят, почему в проекте бюджета доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, сократились почти в 1,5 раза по сравнению с текущим годом, штрафы и удержания выросли на 13,7%, а доходы от имущества, конфискованного и иным способом обращенного в доход государства, – на 25%.

Дороги и пошлины

Весьма эмоционально прошло обсуждение темы распределения средств, полученных от сбора госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспорта к участию в дорожном движении, между республиканским и местными бюджетами. Ожидалось, что этот платеж поможет решить проблему ремонта дорог в регионах. Но правительство половину полученной суммы направило на поддержание республиканских дорог, а в дальнейшем оказалось, что местным бюджетам достается лишь 37% средств. Избиратели жалуются на такую несправедливость, ведь рост платежей никак не сказывается на состоянии местных дорог.

В 2017 г. в казну должно поступить 322 млн. BYN госпошлины, объяснили представители Минфина. Из них 112 млн. пойдут на погашение и обслуживание кредитов, взятых на строительство МКАД-2, 128 млн. передадут в виде субвенций в местные бюджеты, а 86 млн. останутся для республиканского дорожного хозяйства. А за нехватку средств на ремонт дорожной сети в регионах Ю.Селиверстов посоветовал спросить с местных властей. По его словам, с момента введения пошлины деньги, направляемые на местах на капремонт дорог, снизились практически до ноля, их заместили субвенции из республиканского бюджета. В утешение замминистра пообещал, что строительство и модернизация республиканских трасс скоро закончится и тогда очередь и ресурсы дойдут до местных дорог.

Автор публикации: Анна РАДЮК