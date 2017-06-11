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Быть здоровым — выгодно!

11.06.2017
Быть здоровым — выгодно!

В белорусском сегменте Интернета заработал новый портал «Здоровые люди», который инициирован врачами и создан на базе газеты «Медицинский вестник».

Руководитель проекта – врач-анестезиолог-реаниматолог, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БелМАПО, кандидат медицинских наук Ольга Светлицкая.

– Инициатива Минздрава по созданию интернет-портала вполне логичное и своевременное решение, – отмечает Ольга Светлицкая. – Это результат глубокого анализа ситуации, которая сложилась в сфере информационно-коммуникативных технологий и выработки единой стратегии развития информационных технологий в здравоохранении страны. Уникальность проекта в том, что его организаторы впервые попытались объединить все сферы, которые определяют качество жизни человека: здравоохранение, социальный аспект, образование, физическое и духовное здоровье. Вся полезная информация объединена в четкие разделы, где высококвалифицированные специалисты дают комментарии. «Здоровые люди» – проврачебный портал, адресованный широкому кругу пользователей.

– Мы постарались сделать все возможное, чтобы наш потенциальный посетитель мог найти любую информацию, которая касается здоровья, внешней красоты и внутренней гармонии человека, – отметила О.Светлицкая.

На портале «Здоровые люди» есть интересные и доступные рецепты здоровой жизни, можно узнать, как привести в порядок тело, сохранить молодость и привлекательность, найти единомышленников, где получить нужную консультацию специалиста и многое-многое другое. Порталом заинтересуются те, кто ориентирован на здоровый образ жизни, кто не хочет, чтобы его настигла болезнь, кто нацелен быть всегда здоровым и счастливым. В итоге это поможет человеку успешно реализовать себя в профессиональном плане, не тратить деньги на лекарства и лечение. Ну, а названия рубрик и материалов говорят сами за себя: «Живи активно!», «Встань с дивана!», «Оставайся молодым!», «Выйди из душных стен скандинавской ходьбой», «Правило 10 тысяч шагов»...

Автор публикации: Светлана Ивановская

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