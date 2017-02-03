Отчет о прибылях и убытках (далее – Отчет) за 2016 год составляется в соответствии с Национальным стандартом бухгалтерского учета «Индивидуальная бухгалтерская отчетность», утв. постановлением Минфина от 12.12.2016 № 104 (далее – НСБУ № 104). В Отчете раскрывается информация о полученных организацией доходах, понесенных расходах в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности за 2016 и 2015 годы.

Форма Отчета, приведенная в приложении 2 к НСБУ № 104, ничем не отличается от той, которая применялась при составлении годовой отчетности за 2015 год и промежуточной в течение 2016 года (утвержденной постановлением Минфина от 31.10.2011 № 111, далее – постановление № 111). Показатели Отчета за 2016 год должны быть приведены в тысячах деноминированных рублей в целых числах (п. 5 НСБУ № 104). Для этого следует показатели строк Отчета за 2015 год разделить на 10.

При составлении Отчета потребуются обороты с начала года до отчетной даты по счетам реализации, прочих доходов и расходов (сч.сч. 90, 91, 20, 26, 44), а также по счетам источников собственных средств (сч.сч. 82, 83, 84). При испол...