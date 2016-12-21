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№98 (205) от 23.12.2016

22 декабря 2016 года

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Промышленность
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Будет что выпить

21.12.2016

Квоты на производство алкоголя в 2017 году установлены в Беларуси постановлением Совмина от 16.12.2016 № 1036. Традиционно больше всего будет выпускаться водки и ликеро-водочных изделий. Но не забыты и «экзотические» напитки. При этом планируется существенно увеличить выпуск текилы и кальвадоса, но снизить производство рома и виски.

Квоты установлены на производство алкогольной продукции, предназначенной для реализации на территории Беларуси, непищевого этилового спирта, дезинфицирующих средств, антисептических лекарственных и ветеринарных средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции.

Квоты на производство водки и ликеро-водочных изделий увеличены по сравнению с 2016 г. на 1% до 11,44 млн. декалитров (дал), текилы – в 2 раза до 20 тыс. дал, кальвадоса – на 45% до 16 тыс. дал, вин фруктово-ягодных натуральных – на 54 % до 900 тыс. дал, бренди – на 2% до 46 тыc. дал.

Одновременно на 33% уменьшены квоты на выпуск рома (до 12 тыс. дал), виски – на 29% (до 55 тыс. дал), вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии – на 26% (до 7,26 млн. дал), коньяка – на 4 % (до 407 тыс. дал). Производство игристых вин сохранится на уровне 1,7 млн. дал, как в текущем году.

Между тем пока за 10 месяцев т.г. в Беларуси было произведено водки и питьевого спирта – 9602 тыс. дал (на 25,5% больше, чем в январе–октябре 2015 г.), 190 тыс. дал коньяка (на 0,5% меньше), виноградных вин – 2309 тыс. дал (-4%), игристых – 1213 тыс. дал (+12,2%)

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