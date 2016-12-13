Бронирование и индексация

Минтруда и соцзащиты письмом от 9.12.2016 № 8-13/264 П/16 сообщает о размере удержания с нанимателей средств для обеспечения своевременной выплаты заработной платы, а от 09.12.2016 № 8-13/396 П/11 – о порядке индексации минимальной заработной платы и денежных доходов населения за ноябрь 2016 г.

В соответствии с Указом Президента от 27.11.1995 № 483 «Об обеспечении своевременной выплаты заработной платы» с нанимателей, имеющих задолженность по выплате зарплаты, в бесспорном порядке удерживаются суммы, соответствующие 1,5 размера бюджета прожиточного минимума (БПМ) для трудоспособного населения, скорректированного в период между утверждениями его размеров на индекс потребительских цен на каждого работника с учетом коэффициентов повышения тарифных ставок рабочих по технологическим видам работ, производствам и отраслям экономики исходя из списочной численности работников, и размеру оплаты отпусков, выплаты обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхован...