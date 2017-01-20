Борьба за российский авторынок

Объем продаж грузовиков МАЗ в России сократился в про­шлом году на 9,5%, говорится в сообщении на сайте ПО «КАМАЗ». При этом белорусский производитель сохраняет 3-е место на российском рынке.

По данным агентства «Автостат», в 2016 г. объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 53,3 тыс. единиц, что на 4,2% больше, чем в 2015-м. Лидером остается КАМАЗ, на долю которого в августе пришлось около 38% от общего объема и 58% – в сегменте грузовиков полной массой 14–40 тонн.

ПАО «КАМАЗ» увеличило продажи в РФ в 2016 г. на 15% по сравнению с 2015 г. – до 20,2 тыс. автомобилей, говорится в сообщении компании со ссылкой на данные «Автостата». Как отметил исполнительный директор ком­пании Юрий Герасимов, компания улучшила производственный план по итогам года – предприятие планировало выпустить 35,4 тыс. грузовиков против ранее предполагавшихся 32 тыс. машин. В 2017 г. КАМАЗ намерен продать 36 тыс. автомобилей, из них 30 тыс. – на российском рынке, 6 тыс. – за рубежом.

На втором месте по объемам продаж также российский производитель – ГАЗ: 7,3 тыс. грузовых авто, на 2,8% больше, чем годом ранее. Замыкает тройку лидеров белорусский «МАЗ» с показателем 3,3 тыс., что на 9,5% меньше, чем в 2015 г.

Тем временем белорусские власти надеются укрепить позиции отечественного автопрома на внешнем и внутреннем рынках. В соответствии с Программой социально-экономического развития Рес­публики Беларусь на 2016–2020 годы намечено освоить производство новых поколений 3-, 4- и 6-цилиндровых дизельных двигателей экологических клас­сов Евро-5 и Евро-6, класса Стейдж-4 с топливоподающей системой и электронным управлением, а также двигателей на газомоторном топливе.

Это позволит в 2020 г. по сравнению с 2015 г. увеличить долю автомобилей МАЗ (в т.ч. автобусов), оснащенных двигателями, соответствующими классам Евро-5 и Евро-6, в общем объеме производства с 8 до 73,3%, а также двигателей белорусского производства, соответствующих нормам этих классов, в общем количестве производимых двигателей – с 0,03 до 5%, а грузовых автомобилей и автобусов, работающих на газомоторном топливе, – с 0,15 до 10% и с 10 до 30% соответственно.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА