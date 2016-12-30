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№100 (2007) от 30.12.2016

30 декабря 2016 года

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Консультации

Борьба с доходами, полученными преступным путем, продолжается

30.12.2016
Борьба с доходами, полученными преступным путем, продолжается

Законом от 13.06.2016 № 376-З (далее – Закон № 376-З), вступившим в силу с 18.09.2016 г., внесены многочисленные изменения в Закон от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее – Закон № 165-З).

В частности, Закон № 165-З дополнен новыми терминами – блокирование финансовой операции (запрет на осуществление финансовой операции) и замораживание средств (запрет на распоряжение, пользование средствами). Эти действия должны быть предприняты в отношении организаций или физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимателей, включенных в определяемый в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причаст­ных к террористической деятельности, либо организаций, бенефициарным владельцем которой является физическое лицо, включенное в этот перечень.

Осуществлять блокирование финансовых операций и замораживание средств должны так называемые лица, осуществляющие финансовые опе...

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