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№43 (2050) от 13.06.2017

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№43 (2050) от 13.06.2017

15 июня 2017 года

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Вопрос-ответ

Болезнь перед увольнением

13.06.2017

В компании проводится сокращение в отношении 1 работника. Мы уведомили его за 2 месяца. В уведомлении указана дата увольнения 15.06.2017 г. и дата вывода штатной единицы из расписания с 16.06.2017 г. У работника по графику отпусков был запланирован отпуск со 2.05.2017 г. на 28 календарных дней.

Работника уведомили о начале отпуска за 2 недели и выплатили отпускные за 3 дня до начала отпуска. Но 10.05.2017 г. работник принес больничный лист с указанием, что он заболел до начала отпуска с 28.04.2017 г. по 5.05.2017 г. и написал заявление о переносе даты отпуска на 15.06.2017 г. на 28 календарных дней. Наниматель написал ответ на его требование, что перенос отпуска на 15.06.2017 г. невозможен, т.к. должность выводится из штатного расписания с 16.06.2017 г. Работник повторно написал требование о переносе, указав в нем, что работодатель нарушает его права, гарантированные ст. 171 ТК.

Как поступить по законодательству, чтобы не нарушить срок увольнения по сокращению?

Согласно с...

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