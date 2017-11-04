Близится главное событие мира social media – конференция BIGSMMDAY. Мало не покажется!

18-20 ноября в Беларуси в четвертый раз состоится самая масштабная конференция по маркетингу в социальных сетях – BIGSMMDAY. Организатором мероприятия выступает Академия Rocket, генеральный партнёр конференции – Одноклассники.

В этом году конференция набирает обороты и выходит на новый уровень: более 30 топовых спикеров из СНГ примут участие в этом глобальном событии. Мастер-классы, лекции, воркшопы и круглые столы будут проходить одновременно в двух залах пространства Ок16 в Минске. Присоединиться к BIGSMMDAY можно как офлайн в Минске, так и онлайн из любой точки планеты.

Есть ли жизнь после хайпа? Как собирать чистую аудиторию без ботов? Где искать дешевые и качественные лиды? Что может навредить репутации? Какой контент сейчас в тренде? На что способны Одноклассники? Реально ли при помощи соцсетей собрать крутую команду? Как стать известным или развить в себе блогера? Будущее за мессенджерами? Ответы на эти вопросы прозвучат в течение всех дней конференции.

Программа BIGSMMDAY обещает быть жаркой и очень насыщенной. Своим опытом и знаниями с участниками конференции в этом году поделятся Витя Вит (Setters), Василий Богданов и Максим Юрин (Little Big Agency), Алексей Купреев и Сергей Сердюков (UFOX; Академия Rocket), Павел Борисов (SMM-Planner, Big Russian Boss Show), Александр Мазуров (Blo label), Сергей Худовеков (Paper Planes), Александр Соколовский (Tooligram), Вячеслав Прохоров (MyTarget), Виктор Кравченко (ОК), Иван Пономарёв (NEF/TBWA), Александр Волков (SMM Маяк, TargetHunter), Алексей Ткачук (getbob), Сергей Кузьменков (Web and Market), Таисия Кудашкина (Websarafan) и многие другие крутые профессионалы.

Зовут всех: маркетологов, руководителей компаний, представителей брендов, предпринимателей, smm-специалистов, фрилансеров, блогеров.

Приходите и вы!

Подробности по ссылке https://goo.gl/Y1HvNL