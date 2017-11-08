Бизнес просит разобраться с Указом № 488

Совет по развитию предпринимательства призывает внести изменения в Указ от 23.10.2012 № 488 « О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств».

В записке, направленной Советом в Администрацию Президента Республики Беларусь содержится анализ практики применения Указа № 488. Результаты этого анализа свидетельствуют, что правоприменительная практика этого нормативного акта препятствует нормальному осуществлению деятельности и создает атмосферу презумпции виновности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), совершающих или совершивших ранее сделки с участием контрагентов, впоследствии признанных контролирующими органами лжепредпринимательскими структурами.

Во-первых, у добросовестных контрагентов нет достаточных механизмов, чтобы себя обезопасить. С целью минимизирования риска юридические компании рекомендуют субъектам не только отслеживать данные реестра коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере, но и выполнить целый ряд несвойственных, отвлекающих от основной деятельности функций, в т.ч. изучить всю возможную информацию о будущем контрагентев в Интернете и отзывы о нем, проверить полномочия представителей компании – имеют ли они право представлять интересы и подписывать документы, посетить офис партнера, чтобы установить по своему местонахождению он находится, верны ли контактные телефоны, проверять бланки строгой отчетности поставщиков, запрашивать у поставщиков-резидентов документы, подтверждающие законность ввоза закупаемых товаров и т.д. Эти действия создают дополнительную нагрузку на субъекты хозяйствования, но при этом не обеспечивают гарантий их защиты от применения санкций. Но даже если при заключении контракта с компанией или предпринимателем в реестре данный субъект отсутствует – нет гарантий, что этот контрагент в будущем там не окажется.

Во-вторых, в случае выявления лжепредпринимательской структуры Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля (ДФР) выносятся предписания всем субъектам, которые когда-либо совершали с ней сделки.

После получения предписания юридическое лицо или ИП обязаны самостоятельно исчислить и уплатить в полном объеме налоги (сборы, пошлины), представить в ИМНС уточненную декларацию и в течение 20 рабочих дней с даты получения такого предписания проинформировать орган финансовых расследований о принятых мерах по выполнению предписания с приложением подтверждающих документов. Таким образом, у субъекта хозяйствования появляется прямая обязанность добровольно признать себя правонарушителем «без суда и следствия».

В-третьих, если субъект решил обжаловать предписание, то орган финансовых расследований вправе назначить и провести проверку юридического лица или ИП либо все документы отправить в ИМНС по месту постановки на учет для проведения проверки, что чаще всего и происходит на практике.

Это не только ставит под угрозу деловую репутацию субъекта хозяйствования, но чаще всего в заканчивается еще большими санкциями.

В-четвертых, большинство включенных в реестр субъектов можно признать лжеструктурами с высокой долей условности. По данным СМИ по состоянию на апрель 2016 г. реестр содержал 6600 субъектов хозяйствования, а на апрель 2017 г. – уже 7609. При этом 5375 субъектов были внесены в него исключительно на основании «нерасположения по своему юридическому адресу» и только 257 субъектов были признаны лжепредпринимательскими на основании приговора суда.

Таким образом, угроза обнаружения отношений с лжеструктурой распространяется на все большую совокупность действующих субъектов хозяйствования. Поскольку необходимость проверять расположение партнера по юридическому адресу появилась лишь с 1 января 2013 г., а ретроспективное применение Указа №488 не ограничено никаким сроком, то под сомнение ставятся сделки 2010-2011 гг. и практически ни одно из действующих юридических лиц или ИП не могут быть гарантированы от получения предписаний ДФР.

По мнению Совета, необходимо внесение изменений в Указ №488 в целях обеспечения защиты добросовестных субъектов предпринимательской деятельности, ограничения срока ретроспективного применения его норм, а также обеспечения реализации принципа презумпции невиновности субъектов при осуществлении проверок их деятельности всеми без исключения контролирующими органами.

Заявление по поводу Указа № 488 – первая серьезная акция Совета по развитию предпринимательства после принятия Указа от 10.10.2017 № 370, которым установлены его новые состав и полномочия. Поэтому результат во многом определит отношения между государством и Советом, а также доверие к нему в деловом сообществе Беларуси в дальнейшем.

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ