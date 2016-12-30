Скачать свежий номер газеты

№100 (2007) от 30.12.2016

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9585 руб.

2.0450 руб.

Р (100)

3.2440 руб.

Ставка рефинансирования

18.00%

Инфляция

0.80%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

174.52 руб.

Тарифная ставка первого разряда

29.80 руб.

Скачать свежий номер газеты

№100 (2007) от 30.12.2016

30 декабря 2016 года

Войти | Зарегистрироваться

Итоги
Версия для печати

Бизнес не хочет расти

30.12.2016
Бизнес не хочет расти

Количество юридических лиц в Беларуси за 11 месяцев текущего года выросло на 0,9%, до 142,8 тысяч, а индивидуальных предпринимателей сократилось на 2,3%, до 249,5 тысяч. Видимо масштаб предпринимательской инициативы обратно пропорционален количеству обещаний ее раскрепостить и движению в рейтинге легкости ведения бизнеса.

По сравнению с 1 декабря 2015 г. численность юрлиц выросла на 0,5%, а ИП сократилась на 3,3%. В частности, в Брестской области численность ИП снизилась на 3,3%, Витебской – на 7,5%, Гомельской – на 3%, Гродненской – на 6,8%, Могилевской – на 3,4%. Исключение составили Минск, где за 11 месяцев численность ИП выросла на 0,2% и Минская область (+0,5%). Число юрлиц увеличилось в основном за счет столицы (+3,1%). Незначительный рост также наблюдался в Брестской (+0,2%), Минской (+0,9%) и Могилевской (0,3%) областях. В Витебской области их стало меньше на 2,2%, Гомельской – на 1,2%, Гродненской – на 1%.

Назад
Макроэкономика: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2016. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit