Бизнес не хочет расти

Количество юридических лиц в Беларуси за 11 месяцев текущего года выросло на 0,9%, до 142,8 тысяч, а индивидуальных предпринимателей сократилось на 2,3%, до 249,5 тысяч. Видимо масштаб предпринимательской инициативы обратно пропорционален количеству обещаний ее раскрепостить и движению в рейтинге легкости ведения бизнеса.

По сравнению с 1 декабря 2015 г. численность юрлиц выросла на 0,5%, а ИП сократилась на 3,3%. В частности, в Брестской области численность ИП снизилась на 3,3%, Витебской – на 7,5%, Гомельской – на 3%, Гродненской – на 6,8%, Могилевской – на 3,4%. Исключение составили Минск, где за 11 месяцев численность ИП выросла на 0,2% и Минская область (+0,5%). Число юрлиц увеличилось в основном за счет столицы (+3,1%). Незначительный рост также наблюдался в Брестской (+0,2%), Минской (+0,9%) и Могилевской (0,3%) областях. В Витебской области их стало меньше на 2,2%, Гомельской – на 1,2%, Гродненской – на 1%.