Биржевые преимущества: оборот сделок на БУТБ превысил 2,5 млрд. рублей

В 2016 г. на торговых площадках Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) заключено 273 тыс. сделок на общую сумму 2,53 млрд. BYN, что на 26% больше, чем в 2015 г. При этом биржевые механизмы пользуются все большей популярностью у белорусских производителей, оптовиков и их зарубежных партнеров.

Наибольший удельный вес в общебиржевом обороте пришелся на сек­цию металлопродукции. Здесь заключено сделок на сумму 981 млн. BYN – на 17% больше, чем в 2015 г. В частности, в прошлом году белорусские предприятия закупили 398 тыс. тонн черных металлов и изделий из них на 790 млн. BYN, что на 12% больше, чем годом ранее. На 2-м месте – электротехническая продукция – 62 млн. BYN (рост на 1/3), на 3-м – цветной металлопрокат (44 млн. BYN). Лидируют по темпам роста продаж уголь (увеличение в 12 раз) и кокс (в 2 раза). В целом реализация угля выросла в 20 раз (244,35 тыс. т), прежде всего за счет спроса цементной отрасли. Привлечение к торгам крупнейших угледобывающих компаний позволило осуществить закупки по приемлемым ценам.

Секция лесопродукции завершила год с ростом на 23%, до 895 млн. BYN, благодаря значительному увеличению поставок круглого леса на внутренний рынок (на 40% в стоимостном выражении) и пиломатериалов на экспорт (на 32%). Кроме того, объем продаж топливной щепы на внутреннем рынке вырос в 2,4 раза, до 670 тыс. BYN, а бумажной продукции – на 69%, до 16,5 млн. BYN. В 2016 г. состоялись самые крупные за всю историю БУТБ годовые торги древесиной в заготовленном виде (ресурс 2017 г.) на внутреннем рынке (2,47 млн. м3 на сумму 154,05 млн. BYN).

Активно применялись биржевые схемы закупок металлопроката, трубопроводной, кабельно-проводниковой продукции, опорно-подвесных систем, вен­тиляционного оборудования и комплектующих к нему для строительства Белорусской АЭС (на общую сумму более 100 млн. BYN).

После некоторого замедления в 2014–2015 гг. в секции сельхозпродукции восстановился устойчивый рост. Здесь было совершено сделок на 482 млн. BYN – на 38% больше, чем в предыдущем году. Как и ранее, основными источниками роста стали популярные на внутреннем рынке товары: шроты масличных (160 млн. BYN, рост на 24% к 2015 г.) и кормовые добавки (110 млн. BYN, рост на 29%). Торги этой продукцией с февраля 2016 г. проводятся по принципу «обратного аукциона», предусматривающего выставление на торги заявок на условиях покупателей и конкурентную борьбу продавцов (с понижением цены). Это позволило сельхозорганизациям сэкономить около 11 млн. BYN.

Существенно вырос экспорт молочной продукции. Например, поставки сухого молока в Россию увеличились на 89%, достигнув 71 млн. BYN, в то время как сливочного масла продано на 47 млн. BYN, что в 2,8 раза больше, чем в 2015 г. Впервые успешно проведены биржевые торги по реализации зерна белорусского производства на экспорт (28,41 тыс. т на сумму 3,05 млн. USD).

За 2016 г. доля секции промышленных и потребительских товаров в общебиржевом обороте выросла с 5,2% до 6,8%. Рост количества участников в 1,3 раза и расширение перечня торгуемых товарных позиций положительно отразились на увеличении объемов биржевых сделок (в 1,7 раза). Здесь белорусские и зарубежные компании заключили 27 тыс. сделок на 172 млн. BYN (на 66% больше, чем в 2015 г.). Среди наиболее востребованных товарных позиций – стройматериалы, автомобильная техника и продукты питания.

Экспорт

В целом экспорт товаров через биржу вырос в прошлом году на 29% и достиг 629 млн. BYN. Из этой суммы на долю секции лесопродукции приходится 396 млн. BYN (рост на 21%). Такую динамику обеспечили две ключевые экспортные позиции – круглый лес (рост на 24%, до 173 млн. BYN) и пиломатериалы (рост на 32%, до 220 млн.).

Безусловным лидером по темпам роста экспорта стала секция сельхозпродукции. Здесь рост за год достиг 61%, а сумма – 176 млн. BYN. Основным драйвером такого результата стали поставки в РФ сухого молока (рост на 89%, до 71 млн. BYN), сливочного масла (47 млн. BYN и рост в 2,8 раза) и мяса (13 млн., рост в 17 раз). Результаты могли быть еще выше, если бы не снижение с августа 2016 г. активности участия молокоперерабатывающих предприятий в биржевых торгах из-за введения Россельхознадзором временных ограничений на поставку продукции в РФ.

По секции металлопродукции также зафиксирован рост экспорта на 7% преимущественно за счет увеличения продаж цветных металлов и их лома на 28% до 36 млн. BYN. Всего в 2016 г. заключено 611 экспортных сделок с металлопродукцией на общую сумму 43 млн. BYN.

Восходящий тренд был характерен и для секции промышленных и потребительских товаров, которая по итогам 2016 г. прибавила 44%. Таким образом, общая сумма экспортных сделок по секции составила 14 млн. BYN.

Места хватит всем

На БУТБ по состоянию на 1.01.2017 г. аккредитованы 17 068 компаний, в т.ч. 3592 нерезидента из 59 стран мира. В 2016 г. участников биржевой торговли и клиентов биржевых брокеров стало на 1406 больше. Среди них 268 ино­странных компаний. География биржевой торговли расширилась за счет Ливана, Люксембурга и Израиля.

Сумма дополнительной выручки и сэкономленных средств белорусских участников биржевой торговли – около 122 млн. BYN.

Общая сумма договоров, подписанных по итогам электронных аукционов по государственным закупкам и закупкам за счет собственных средств организаций на электронной торговой площадке (ЭТП) биржи, – 517 млн. BYN (темп роста – 128%). Это позволило заказчиками сэкономить 128,7 млн. BYN (147%), среднее снижение начальной цены – 19%. По результатам завершенных процедур запроса ценовых пред­ложений заключено договоров на 8,39 млн. BYN (рост в 3,3 раза).

На ЭТП по продаже имущества и имущественных прав объявлены 72 про­цедуры электронных торгов, в которых выставлено 226 лотов. Из них реализованы 22 лота на сумму 1,17 млн. BYN, что позволило государству дополнительно получить более 430 тыс. BYN.

С учетом результатов торгов на ЭТП (электронные аукционы и процедуры запроса ценовых предложений), а также продажи имущества и имущественных прав совокупный оборот бир­жи составил 3056,85 млн. BYN (темп роста – 126%).

С 1.01.2016 г. введены в эксплуатацию ЭТП по продаже имущества и имущественных прав (на площадке воз­можна реализация как государственного имущества, так и имущества, находящегося в частной собственности). В статусе организаторов электронных торгов аккредитовались все областные территориальные фонды государст­венного имущества, а также ряд частных компаний.

В прошлом году начата публикация биржевых котировок по внебиржевым сделкам в целях наиболее полного удовлетворения потребностей клиентов биржи в актуальной ценовой ин­формации.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА