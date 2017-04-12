Безработица в Минске

На учете в городской службе занятости на 1.04.2017г. состояли 5,8 тыс. безработных, сообщает комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. Количество зарегистрированных безработных в Минске за год уменьшилось на 29%.

Всего за январь – март 2017 г. зарегистрировано 4,5 тыс. безработных граждан, что на 21% меньше, чем за аналогичный период 2016 года (5,7 тыс.). Основная часть регистрирующихся безработных имеет перерыв в трудовой деятельности более года (25%).

С начала 2017 г. были трудоустроены 2,3 тыс. человек, в том числе 2 тыс. безработных.

В марте трудоустроено безработных на 23,4 % больше, чем в феврале. На обучение направлены 444 человека, оказано содействие в организации предпринимательской деятельности и предоставлена субсидия 40 безработным. В оплачиваемых общественных работах приняли участие 965 человек.

Напомним, что субсидия на открытие бизнеса предоставляется лицам, достигшим 18 лет, официально зарегистрированным безработными, испытывающим трудности с трудоустройством на имеющиеся вакансии, выполняющим в полном объеме обязанности безработного в соответствии с Законом «О занятости населения Республики Беларусь». Субсидия представляет собой единовременное безвозвратное государственное денежное пособие, равное 11-кратной величине бюджета прожиточного минимума (сегодня примерно 1981 BYN или около 1 тыс. USD). При организации предпринимательской деятельности, связанной с внедрением результатов научно-технических исследований и разработок размер субсидии составляет 20-кратную величину бюджета прожиточного минимума (3602 BYN или 1,9 тыс. USD).

Порядок предоставления безработным финансовой помощи на организацию предпринимательской или ремесленной деятельности из средств ФСЗН регламентирует Положение о содействии безработным в организации предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности, утв. постановлением Совмина от 7.03.2008 № 342.

У столичных нанимателей наиболее востребованы продавцы, водители автомобилей, монтажники строительных конструкций, повара, уборщики помещений (производственных и служебных) и т.д. В категории «специалисты и служащие» большинство вакансий предназначено врачам-специалистам, инженерам-программистам, медицинским сестрам, директорам, воспитателям дошкольного образования и т.д.

Уровень официальной безработицы в Минске всегда ниже, чем в любом другом регионе республики. С 2016 г. он держится у отметки 0,5% к численности экономически активного населения города.

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ