Безработица, чужая и наша

В 2017–2018 годах уровень безработицы в странах Организации экономического сотрудничества и развития будет все еще несколько выше, чем до экономического кризиса 2008 г., говорится в докладе «Обзор рынка труда – 2017» Международной организации труда. По сопоставимым данным, в Беларуси безработица ниже среднего показателя по ОСЭР.

Согласно докладу, в I квартале 2017 г. уровень безработицы по всем странам ОЭСР составил 6,1%, а число безработных достигло 38 млн. человек. Треть из них при этом находилась в поиске рабочего места более года. Эксперты МОТ прогнозируют, что по итогам 2018 г. показатель безработицы опустится до 5,7% (36 млн. безработных) – в 2008 г. аналогичный показатель был на 0,1% ниже. Сейчас минимальные показатели безработицы (менее 4%) – в Чехии, Исландии, Японии, Юж­ной Корее и Мексике, самые высокие – в Греции (23%), Испании (18,7%) и Италии (12%). В свою очередь, доля занятых колеблется от 55% в Греции, Италии, Испании и Турции, до 70% – в Исландии, Новой Зеландии и Швейцарии.

В целом по странам ОЭСР 10,6% всех работников зарабатывают менее показателя медианного дохода для региона. Минимальная доля таких сотрудников приходится на Исландию (4,4%), Чехию (5,8%) и Швейцарию (6%), максимальная – на Испанию (16,2%), Грецию (16%) и США (15,8%).

По данным МОТ, уровень безработицы среди женщин по-прежнему выше, чем среди мужчин: в 2017 г. в мире он составляет 6,2% против 5,5% соответственно. По прогнозам, в 2018 г. оба показателя должны сохраниться относительно неизменными, таким образом, разрыв останется на нынешнем уровне, а если сегодняшние тенденции сохранятся, то до 2021 г. не следует ждать никаких улучшений.

По методологии МОТ среднегодовая безработица в Беларуси составляет, по результатам об­следования домашних хозяйств по уровню занятости, 5,8% среди населения в возрасте 15–75 лет, 5,3% – среди людей в трудоспособном возрасте.

Официальная безработица на 1.06.2017 г. составляла 0,9% экономически активного населения (на 1.01.2017 г. – 0,8%, про­гнозный показатель по году – 2%). В январе–мае в органы занятости за содействием в трудоустройстве обратилось 108,3 тыс. человек, из них зарегистрировано безработными 78,3 тыс. Трудоустроено всего 66,6 тыс. человек, в т.ч. безработных – 50,8 тыс. Направлено на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, обучающие курсы – 5,7 тыс. человек. Содействие в организации предпринимательской деятельности оказано 416 безработным (январь–март 2017 г.). Направлено на оплачиваемые общественные работы 27,3 тыс. человек. Переселено семей без­работных – 69 тыс.

Напряженность на рынке труда (число безработных на 1 вакансию) составляет 0,7. Но есть регионы, где количество безработных существенно превышает число вакансий, а безработица уже перевалила за 2%. Например, на 1.03.2017 г. в Минской области в Молодечненском районе коэффициент напряженности на рынке труда составлял 3,9 безработных на вакансию, а безработица – 1,7%; в Борисовском районе безработица достигала 3,8%; в Несвижском, Слуц­ком и Солигорском – 3,1%; Копыльском – при невысоком коэф­фициенте напряженности (1,4) уровень безработицы был 1,6%. Существенная проблема рынка труда, требующая срочного решения, – дисбаланс спроса и предложения по профессионально-квалификационной структуре, считают в Минтруда и соцзащиты.

Отметим, что от практики «двойных стандартов» при определении уровня безработицы планируется отступить. Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич высказывала мнение, что программные параметры уровня безработицы, заложенные в Государственной программе о социальной защите и содействии занятости населения на 2016– 2020 годы, нужно коррелировать с учетом расчета безработицы по методологии МОТ.

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ