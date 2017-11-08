Безопасный интернет-шоппинг: что изменилось для владельцев банковских карт?

Компании, имеющие ресурсы и желание развиваться, активно подключают сервис оплаты картами на сайте. Это расширяет их возможности, до недавних пор ограниченные расчетами наличными и по терминалу курьера. Но при этом нужно соблюдать определенные правила.

По состоянию на март 2017 г. в Беларуси зарегистрировано 13,8 тыс. интернет-магазинов. Среди них, помимо классических ресурсов, есть объекты по продаже различных услуг: транспортных, хостинговых, информационных, образовательных, туристических, банковских, страхования и других.

В отечественной e-commerce существуют проблемы, требующие решения. Одна из них – невозможность оплатить онлайн-покупку картой банка, который не поддерживает 3D-Secure -- защищенный протокол авторизации пользователя.

Эта проблема существует довольно давно. Покупатель добавляет товар на сайте в «Корзину», выбирает способ оплаты картой онлайн, нажимает кнопку «Далее» и попадает на страницу ввода личных и карточных данных, там он заполняет все нужные поля и нажимает кнопку «Оплатить», после чего видит уведомление о том, что оплата завершена неуспешно.

В процессе онлайн-платежа кроме покупателя и интернет-магазина задействованы также банк-эмитент, который выпустил карту держателя, банк-эквайер, обрабатывающий платеж и перечисляющий средства в пользу интернет-магазина, а также провайдер платежей, обеспечивающий техническое взаимодействие сторон.

Для повышения уровня безопасности онлайн-платежей при расчетах картами Visa или MasterCard в интернете используется 3D-Secure – протокол авторизации, чаще всего реализованный в виде динамического SMS-кода, присылаемого на номер телефона, привязанный к банковской карте. Онлайн-покупатель должен ввести полученный в сообщении код в специальную форму на странице, куда он попадает после ввода данных карты. 3D-Secureили аналогичная технология выполняют функцию проверки подлинности пользователя, дают гарантию, что оплату совершает держатель карты, а не постороннее лицо.

Использование 3D-Secure или аналогичной технологии – обязательное условие совершения электронных платежей. Наличие или отсутствие такой технологии определяет, кто будет нести риски в случае оспаривания платежных операций. Это, например, может быть сам покупатель в случае, если он не получил оплаченный товар или услугу.

Правила платежных систем предусматривают дополнительные меры безопасности вроде 3D-Secure. Если они при оплате не используются, то все риски несет банк-эквайер. Но белорусские банки-эквайеры не готовы брать на себя риски по операциям, совершенным держателями карт сторонних банков. Поэтому оплаты без использования дополнительных инструментов проверки подлинности пользователя не могут завершиться успешно.

Теперь процедура проверки подлинности стала обязательной для всех участников рынка. В текущем году ее применение в Беларуси закреплено постановлением правления Нацбанка от 26.05.2014 № 343 «О вопросах безопасности обращения банковских платежных карточек и функционирования объектов программно-технической инфраструктуры». В частности, с 1 сентября 2017 г. банки обязаны обеспечить держателям всех банковских платежных карт возможность проведения дополнительного подтверждения операций, совершаемых в интернете. Чтобы белорусские банки смогли предоставлять этот функционал, платежной системой БЕЛКАРТ была разработана технология ИнтернетПароль.

При использовании ИнтернетПароля планируется увеличить количество платежей по картам БЕЛКАРТ в интернете, а также повысить уровень безопасности интернет-платежей и увеличить лояльность держателей карт. Сейчас банки и сервис-провайдеры активно подключают ИнтернетПароль, который по степени надёжности равен технологии 3D-Secure.

Совершать успешные онлайн-платежи картами с применением новой технологии уже могут держатели карт банка «Решение». В ближайшее время такая возможность появится у владельцев карт Белагропромбанка и Белинвестбанка, а затем и у остальных. Для банков применение ИнтернетПароля означает распределение рисков между эквайерами и эмитентами.