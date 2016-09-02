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№67 (1974) от 02.09.2016

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№67 (1974) от 02.09.2016

01 сентября 2016 года

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Вопрос-ответ

Без печати в трудовой

02.09.2016

Оформляем нового сотрудника. В его трудовую книжку вшит вкладыш, в нем одна запись об увольнении, но печати нет. Сейчас поставить печать во вкладыше нет возможности, компания закрылась.

Что делать: вносить свою запись о приеме во вкладыш без печати или заводить новый? Не хочется, чтобы у сотрудника потом были проблемы при оформлении пенсии.

При выдаче вкладыша к трудовой книжке на его первой странице (титульном листе) указываются сведения о работнике. Они заверяются подписью нанимателя (иного лица, уполномоченного на внесение записей в трудовые книжки) и печатью нанимателя (представительства иностранной организации), ИП.

В случае отсутствия печати у ИП первая страница (титульный лист) заверяется печатью регистрирующего органа по месту жительства ИП (п.п. 21 и 25 Инструкции № 40). Таким образом, на титульном листе вкладыша к трудовой книжке должна стоять печать нанимателя, который выдал данный вкладыш и, соответственно, вносил в него сведения о работнике.

Инструкция № 40 предусматривает порядок внесения пропущенной зап...

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