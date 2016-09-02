Без печати в трудовой

Оформляем нового сотрудника. В его трудовую книжку вшит вкладыш, в нем одна запись об увольнении, но печати нет. Сейчас поставить печать во вкладыше нет возможности, компания закрылась.

Что делать: вносить свою запись о приеме во вкладыш без печати или заводить новый? Не хочется, чтобы у сотрудника потом были проблемы при оформлении пенсии.