Бесконтактный платежный сервис приходит в Беларусь

Мобильный платежный сервис SamsungPay отныне доступен в Беларуси. Этим сервисом могут воспользоваться держатели карт Mastercard, выпущенных МТБанком и Белгазпромбанком, а вскоре – и клиенты БПС-Сбербанка.

Беларусь стала 5-й страной в Европе, где сервис запущен в партнерстве с Mastercard на ее платформе токенизации (MDES). Mastercard – первая платежная система, которая запустила такую платформу в нашей стране, рассказывает Нина Виллемс, управляющий директор Mastercard в Казахстане, Беларуси и Армении. «Для нас Беларусь – приоритетный рынок, и мы рады приводить на рынок новые технологии и продукты, – сообщила она. – Мы продолжаем путь бесконтактной оплаты, рассчитывая на то, что к 2020 г. вся терминальная сеть в Европе будет принимать карты бесконтактной оплаты».

Интерес к технологиям бес­контактной оплаты при помощи смартфона постепенно растет. Многим нравится, что телефон решает разнообразные задачи: не только звонки, мессенджеры, Интернет, но и платежи, которые становятся все более надежными.

«Клиенты МТБанка – держатели карточек Masterсard уже могут рассчитываться смартфонами в терминалах бесконтактной оплаты. Спрос на данный способ расчетов у белорусов есть, – уверен заместитель председателя правления ЗАО «МТБанк» Игорь Бычек. – Сегодня мы фиксируем более 4000 оплат смартфонами ежемесячно, и их число постоянно растет. С запуском SamsungPay платить смарт­фоном можно в любых терминалах, не только бесконтактных. На наш взгляд, это сыграет ключевую роль в популяризации расчетов смартфонами».

Предполагается, что первыми пользователями технологии мобильной бесконтактной оплаты станут примерно 76 тыс. клиентов, имеющих смартфоны Samsung и карты Mastercard, в основном в возрасте до 35 лет. С другой стороны, зафиксирован почти 1 млн. скачиваний мобильных приложений для этой технологии, рассказала исполнительный директор БПС-­Сбербанка Елена Демиденко. Ими активно пользуются около 40% клиентов независимо от возраста. «На протяжении по­следнего года мы предлагали клиентам использовать гаджет и фиксировали повышенный спрос ежемесячно к данному сервису, – сообщила Е. Демиденко. – Клиенты регулярно спрашивали, когда же новая технология придет в Беларусь и когда можно будет привязать карту к кошельку SamsungPay».

По мнению экспертов, SamsungPay – безопасный и удобный мобильный платежный сервис, который может быть использован для совершения покупок везде, где принимаются обычные банковские карты. Чтобы произвести оплату, пользователям нужно лишь прикоснуться к экрану смартфона SamsungGalaxy для выбора карты.

В SamsungPay реализована надежная трехуровневая защита, обеспечивающая безопасность платежных операций, с авторизацией по отпечатку пальца. Вместо номера карты используется цифровой токен, формируемый случайным образом платежной системой в момент добавления карты в приложение. Смартфон оснащается Samsung KNOX – встроенной системой безопасности, защищающей от вредоносных атак, совместимой с устройствами оплаты и платежными терминалами, где принимаются банковские карты с EMV-чипом или магнитной полосой.

Транзакции, совершенные через SamsungPay, защищены передовыми разработками Mastercard в сфере безопасности. При использовании платежной карты ее номер не хранится ни на мобильном устройстве, ни на серверах Samsung, ни у торгово-сервисных предприятий. Взамен при подключении карты создается уникальный токен – 16-значная комбинация цифр, привязанная к приложению на определенном устройстве. Он и используется при оплате. Для покупателей и торговых точек каждая транзакция, совершенная с помощью токена кредитной или дебетовой карты Mastercard, надежно защищена. После присвоения карте уникального токена платежи невозможны без идентификации через биометрические данные владельца. Сервис работает в среде KNOX, встроенной в смартфон, которая не является его частью и обеспечивает безопасность сохраненных данных. Если злоумышленники попытаются взломать сам сервис или смартфон, то система самоуничтожится без вос­становления. Это гарантирует пол­ную безопасность на любом уровне.

Samsung Electronics не взимает комиссии за пользование сервисом SamsungPay с пользователей, банков-эмитентов, бан­ков-эквайеров и торговых пред­приятий.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА