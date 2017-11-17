Компании и рынки
Бесконтактный платежный сервис приходит в Беларусь
Мобильный платежный сервис SamsungPay отныне доступен в Беларуси. Этим сервисом могут воспользоваться держатели карт Mastercard, выпущенных МТБанком и Белгазпромбанком, а вскоре – и клиенты БПС-Сбербанка.
Беларусь стала 5-й страной в Европе, где сервис запущен в партнерстве с Mastercard на ее платформе токенизации (MDES). Mastercard – первая платежная система, которая запустила такую платформу в нашей стране, рассказывает Нина Виллемс, управляющий директор Mastercard в Казахстане, Беларуси и Армении. «Для нас Беларусь – приоритетный рынок, и мы рады приводить на рынок новые технологии и продукты, – сообщила она. – Мы продолжаем путь бесконтактной оплаты, рассчитывая на то, что к 2020 г. вся терминальная сеть в Европе будет принимать карты бесконтактной оплаты».
Интерес к технологиям бесконтактной оплаты при помощи смартфона постепенно растет. Многим нравится, что телефон решает разнообразные задачи: не только звонки, мессенджеры, Интернет, но и платежи, которые становятся все более надежными.
«Клиенты МТБанка – держатели карточек Masterсard уже могут рассчитываться смартфонами в терминалах бесконтактной оплаты. Спрос на данный способ расчетов у белорусов есть, – уверен заместитель председателя правления ЗАО «МТБанк» Игорь Бычек. – Сегодня мы фиксируем более 4000 оплат смартфонами ежемесячно, и их число постоянно растет. С запуском SamsungPay платить смартфоном можно в любых терминалах, не только бесконтактных. На наш взгляд, это сыграет ключевую роль в популяризации расчетов смартфонами».
Предполагается, что первыми пользователями технологии мобильной бесконтактной оплаты станут примерно 76 тыс. клиентов, имеющих смартфоны Samsung и карты Mastercard, в основном в возрасте до 35 лет. С другой стороны, зафиксирован почти 1 млн. скачиваний мобильных приложений для этой технологии, рассказала исполнительный директор БПС-Сбербанка Елена Демиденко. Ими активно пользуются около 40% клиентов независимо от возраста. «На протяжении последнего года мы предлагали клиентам использовать гаджет и фиксировали повышенный спрос ежемесячно к данному сервису, – сообщила Е. Демиденко. – Клиенты регулярно спрашивали, когда же новая технология придет в Беларусь и когда можно будет привязать карту к кошельку SamsungPay».
По мнению экспертов, SamsungPay – безопасный и удобный мобильный платежный сервис, который может быть использован для совершения покупок везде, где принимаются обычные банковские карты. Чтобы произвести оплату, пользователям нужно лишь прикоснуться к экрану смартфона SamsungGalaxy для выбора карты.
В SamsungPay реализована надежная трехуровневая защита, обеспечивающая безопасность платежных операций, с авторизацией по отпечатку пальца. Вместо номера карты используется цифровой токен, формируемый случайным образом платежной системой в момент добавления карты в приложение. Смартфон оснащается Samsung KNOX – встроенной системой безопасности, защищающей от вредоносных атак, совместимой с устройствами оплаты и платежными терминалами, где принимаются банковские карты с EMV-чипом или магнитной полосой.
Транзакции, совершенные через SamsungPay, защищены передовыми разработками Mastercard в сфере безопасности. При использовании платежной карты ее номер не хранится ни на мобильном устройстве, ни на серверах Samsung, ни у торгово-сервисных предприятий. Взамен при подключении карты создается уникальный токен – 16-значная комбинация цифр, привязанная к приложению на определенном устройстве. Он и используется при оплате. Для покупателей и торговых точек каждая транзакция, совершенная с помощью токена кредитной или дебетовой карты Mastercard, надежно защищена. После присвоения карте уникального токена платежи невозможны без идентификации через биометрические данные владельца. Сервис работает в среде KNOX, встроенной в смартфон, которая не является его частью и обеспечивает безопасность сохраненных данных. Если злоумышленники попытаются взломать сам сервис или смартфон, то система самоуничтожится без восстановления. Это гарантирует полную безопасность на любом уровне.
Samsung Electronics не взимает комиссии за пользование сервисом SamsungPay с пользователей, банков-эмитентов, банков-эквайеров и торговых предприятий.
Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА
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