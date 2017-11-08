«Белорусский перекур» в России или заказ на повышение акцизов?

Как сообщил «КоммерсантЪ» со ссылкой на исследование, проведенное независимым агентством Nielsen, в Российской Федерации резко увеличились продажи контрабандных сигарет белорусского производства. Их реализация даже перекрыла долю корейского табачного гиганта KT&G, который продает свою продукцию вполне легально и занимает достаточно высокое 6-е место на российском табачном рынке.

Эту информацию сразу же растиражировали белорусские интернет-издания, что неудивительно, поскольку приведенные в исследовании цифры на самом деле впечатляют. Из него следует, что в III квартале т.г. в Российской Федерации основной поток табачной контрабанды, как и в прошлые годы, пришелся на продукцию из нашей страны. Однако если в 2016 г. ее доля составляла лишь 0,9% от объема российского рынка сигарет, то теперь она увеличилась более чем вдвое, достигнув 1,89%. Кроме того, в докладе отмечено, что основная часть белорусской табачной контрабанды (1,58%) производится на гродненской табачной фабрике «Неман». Продажи ее контрабандных сигарет в этом году обогнали в РФ легальную реализацию корейской KT&G, которая выпускает популярные среди небогатых россиян сигареты Esse и имеет долю 1,27% на российском легальном рынке.

А всего из Республики Беларусь, по подсчетам руководителя отдела «БАТ Россия» по противодействию нелегальному обороту табачных изделий Максима Курганского, контрабандой доставлено более 6 млрд. нелегальных сигарет. При этом общая доля табачной контрабанды, по оценкам Nielsen, за прошедший год увеличилась практически в два раза – с 2,23% от общего объема рынка в 2016 году до 4,5% в текущем. А еще год назад общая доля нелегальных сигарет составляла лишь 1,04%. Вывод очевиден – объем нелегально ввезенной продукции растет в геометрической прогрессии (за два года – в 4 раза), основная ее часть приходится на Беларусь, а значит, надо поскорее заставить нашу страну поднять акцизы на табачные изделия и таким образом сравнять цены на сигареты с российскими, прекратив сигаретную контрабанду.

Все бы ничего, если бы не два обстоятельства, которые могут поставить под сомнение результаты исследования агентства.

Первое. Заказчиками доклада являются совсем не Минздрав России, Россельхознадзор или другое ведомство, пекущееся о здоровье россиян и желающее устранить некачественную продукцию со своего рынка, как бывает со большинством других товаров, а крупнейшие табачные производители Philip Morris International, JTI, «БАТ Россия» и Imperial Tobacco Group, напрямую заинтересованные в выравнивании «табачных» акцизов в Евразийском экономическом союзе для последующей экспансии на рынки соседних с Россией стран. Понятно, что если белорусские сигареты будут стоить столько же, сколько известные даже без рекламы мировые бренды, то производители первых неизбежно проиграют. Что и было подтверждено в апреле т.г. председателем концерна «Белгоспищепром» Александром Забелло, который заявил, что Беларусь будет продолжать защищать свои интересы в вопросах увеличения акцизов на сигареты в рамках ЕАЭС.

Второе и, возможно, более важное. Методика, используемая Nielsen, чрезвычайно проста: «активисты», нанятые этой компанией, собирают пустые пачки из-под сигарет, разбросанные в различных городах той или иной страны. Затем подсчитывается доля пачек, на которых нет местных акцизных марок. При этом остается неясным, как выбираются конкретные места для подобного сбора, кто и каким образом проводит подсчеты и самое главное – насколько этой информации можно доверять.

Дело в том, что в Европе у Nielsen, мягко говоря, неоднозначная репутация. Ее «подмочило» немецкое подразделение компании, которое после многолетних исследований, проводимых в Германии в 2006–2009 гг., заявило, что примерно 20% пачек сигарет в стране являются нелегальными, поскольку на них нет следов немецких акцизных марок. В результате «исследователи» пришли к выводу, что повышение акцизов в Германии не имеет смысла, поскольку рост цен на сигареты приведет лишь к дальнейшему увеличению контрабанды.

Однако ученые Гамбургского университета решили проверить методику Nielsen и полученные ею результаты. Сразу же обнаружилось, что практически все места для сбора пачек находились подозрительно близко или к американским военным базам, или к транзитным автобанам, или к границам Польши и Чехии, или к известным местам контрабанды сигарет из России и восточноевропейских стран, т.е. к местам, где появление табачной продукции без немецких акцизных марок в разы вероятнее, чем в среднем по стране.

В результате было признано, что выводы исследования Nielsen являются неверными, поскольку они основаны на прямой подгонке данных под нужный компании результат (Effertz, Schlittgen, 2013).

Вполне возможно, что именно это исследование и послужило причиной выбора Nielsen для проведения аналогичной работы в Российской Федерации. Понятно, что здесь цель табачными компаниями была поставлена совсем иная – доказать необходимость увеличения акцизов в сопредельных странах. А вот методы вполне могли применяться те же – весьма далекие от науки, но близкие заказчикам.

Автор публикации: Анатолий ЛЯХ