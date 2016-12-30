Вправе ли заемщик перечислить со своего текущего (расчетного) банковского счета безналичные белорусские рубли нерезиденту?

Юридическое лицо – резидент (далее – заимодавец) предоставило заем в белорусских рублях другому юридическому лицу – резиденту (далее – заемщик). Затем заимодавец уступает право требования юридическому лицу – нерезиденту.

Да, вправе.

В соответствии с п. 23 Правил № 72 при проведении валютных операций между субъектами валютных операций – резидентом и нерезидентом разрешается использование белорусских рублей:

– в безналичном порядке – при проведении всех валютных операций;

– в наличной форме – в соответствии с законодательством РБ.

Основания для отказа в проведении валютной операции перечислены в п. 28 Инструкции № 46 и рассматриваемая ситуация в их число не входит.

Таким образом, заемщик вправе перечислить со своего текущего (расчетного) банковского счета без­наличные белорусские рубли юридическому лицу – нерезиденту, а банк обязан провести платеж.