Консультации
Белорусские рубли – нерезиденту
Юридическое лицо – резидент (далее – заимодавец) предоставило заем в белорусских рублях другому юридическому лицу – резиденту (далее – заемщик). Затем заимодавец уступает право требования юридическому лицу – нерезиденту.
Вправе ли заемщик перечислить со своего текущего (расчетного) банковского счета безналичные белорусские рубли нерезиденту?
Да, вправе.
В соответствии с п. 23 Правил № 72 при проведении валютных операций между субъектами валютных операций – резидентом и нерезидентом разрешается использование белорусских рублей:
– в безналичном порядке – при проведении всех валютных операций;
– в наличной форме – в соответствии с законодательством РБ.
Основания для отказа в проведении валютной операции перечислены в п. 28 Инструкции № 46 и рассматриваемая ситуация в их число не входит.
Таким образом, заемщик вправе перечислить со своего текущего (расчетного) банковского счета безналичные белорусские рубли юридическому лицу – нерезиденту, а банк обязан провести платеж.
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