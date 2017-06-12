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№43 (2050) от 13.06.2017

15 июня 2017 года

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Белорусские производители бутилированной воды одобряют введение нового техрегламента ЕАЭС

12.06.2017

Белорусские производители природной бутилированной воды выступают за скорейшее введение нового техрегламента ЕАЭС. Об этом было заявлено на совместной пресс-конференции частного предприятия «Дарида» и ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков».

Производители отметили, что в соответствии с действующими нормативными документами под понятие «питьевая вода» подпадают все воды, начиная от воды из-под крана, пропущенной через фильтр или прокипяченной, и заканчивая водой из артезианских скважин. По этой причине потребитель, изучив этикетку, не всегда может точно определить, каким именно образом получена вода.

Этими пробелами в законодательстве пользуются некоторые производители, сознательно не информирующие потребителя о природе получения воды.

– Техническим регламентом будут установлены единые требования безопасности и единые правила по проведению оценки соответствия продукции на территории Евразийского экономического союза. В новом документе впервые разработаны чёткие нормы и правила для производителей воды, которая пригодна и безопасна для употребления нашими детьми, – подчеркнул генеральный директор «Дариды» Дмитрий Неверович.

- В основу проекта технического регламента заложены требования, установленные в международных документах о качестве и безопасности питьевых вод, и директиве Совета Европейского союза 98/83-ЕС, что позволит иметь четкое различие между обработанной питьевой водой, полученной из различных водозаборов, включая водопроводную сеть, обработанной любым способом, искусственно минерализованной и природной питьевой, полученной из поверхностных или из подземных природных водных источников без изменения природного состава по основным минеральным компонентам.

Кроме того, благодаря установленным в проекте технического регламента требованиям производители упакованной питьевой воды будут обязаны указать на этикетке способ обработки и метод обеззараживания исходной воды, меняющие ее химический состав и микрофлору.

Ожидается, что новый техрегламент заработает до конца этого года.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА

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