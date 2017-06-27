Белорусские еврооблигации обновили мировой рынок

На прошлой неделе Беларусь разместила два транша еврооблигаций на общую сумму 1,4 млрд. USD, в т.ч. 800 млн. с погашением в феврале 2023 г. и 600 млн. – в июне 2027 г. Их доходность составит 7,125% и 7,625% годовых. Эти средства пойдут на рефинансирование прежних заимствований.

Ранее в правительстве не раз сообщалось о намерении рефинансировать выпущенные в 2011 г. еврооблигации на 800 млн. USD, срок погашения которых наступает 26 января 2018 г. Так что вопрос был только в дате выпуска еврооблигаций.

Организация сделки была поручена банкам Citi и Raiffeisen Bank. Ранее они вместе с Банком развития провели road show евробондов в США и Европе, в ходе которого прошли презентационные ак­ции, состоялись встречи с потенциальными инвесторами. Первоначально ориентировочная доходность евробондов с погашением в 2023 г. предполагалась в диапазоне 7–7,5% годовых, с погашением в 2027-м – 7,75–8%. В конечном итоге удалось уложиться в эти рамки. На первый взгляд, такая доходность слишком велика по сравнению со ставками валютных кредитов внутри страны и процентами по долларовым облигациям, которые выпускает Минфин для «внутреннего» употребления. Но на мировых рынках несколько иные оценки рисков и доходности долговых обязательств. Напомним, в 2011 г. ставка по белорусским еврооблигациям была еще выше: 8,95%.

Для сравнения, доходность (она не совпадает с первоначально устанавливаемой процентной ставкой) 3-летних украинских гособлигаций на прош­лой неделе достигала 15,45%, польских – от 2 (2-летние) до 3,883% (15-лет­ние), российских – около 8%, бумаг разных выпусков и сроков Кении 12–13,5%, Уганды – 14,9–16,3%, ЮАР – 7,44–9,45%, Вьетнама – 4,2– 5,65%, Индии – 6,4–7%, Индонезии – 6,4–7,5%, Пакистана – 6,4–12,9%.

Ранее РБК опубликовало некоторые данные из презентации белорусских облигаций. Там отмечался подробный анализ 15 факторов риска этих бумаг (в 2011 г. упоминалось только 6), в т.ч. коррупционная уязвимость, уязвимость перед внешними шоками, неустойчивость белорусского рубля, сложные отношения со странами ЕС и США, российско-украинский конфликт, зависимость от России (в т.ч. кредитная: почти 48% внешнего долга страны приходится на РФ) и т.д.

Такая откровенность оказалась полезной. Инвесторы проявили активный интерес к белорусским бумагам: совокупный спрос превысил 3,1 млрд. USD. Но им пришлось ограничиться заявленной суммой. Как сообщается, 60% евробондов приобрели американские ин­весторы, 25% – британские.

Заметим, что это заметная тенденция последних лет. На мировом рынке существует довольно устойчивый спрос на долговые бумаги стран emerging markets, доходность по которым существенно выше, чем развитых стран. Об этом свидетельствуют стабильно большие объемы первичных сделок. Кстати, агентство Bloomberg еще в апреле опубликовало статью Бена Бартенштейна, в которой объяснялся повышенный интерес некоторых инвесторов к облигациям стран с авторитарным правлением или серьезными внутренними про­блемами (в т.ч. Венесуэлы, России, Украины и ряда государств Азии и Африки). По мнению автора, доходность этих бумаг часто выше, а риски в реальности не столь уж высоки, поскольку у таких режимов больше возможностей для концентрации ресурсов, в т.ч. для погашения внешнего долга.

Новый выпуск еврооблигаций вызвал ряд негативных оценок в отечественных СМИ – прежде всего из-за опасений по поводу роста внешнего долга, который и так существенно вырос в последние годы. Правда, если нынешние заимствования пойдут на рефинансирование предыдущих, то внешний долг вряд ли заметно вырастет. К тому же возобновление выпуска евробондов позволяет сохранить присутствие страны на глобальном рынке как суверенного заемщика и несколько снижает зависимость от одного основного кредитора.

Этот месяц оказался «урожайным» на подобные проекты. Например, 20 июня Минфин РФ разместил два транша евробондов совокупным объемом 3 млрд. USD, в т.ч. 10-летние на сумму 1 млрд. USD с доходностью 4,25% годовых и 30-летние объемом 2 млрд. – под 5,25%. При этом спрос инвесторов (американских, ев­ропейских и азиатских) тоже вдвое превысил объем размещения. В свою очередь, Евразийский банк развития (ЕАБР) допускает возможность выпуска евробондов до конца текущего года, номинированных в тенге или рублях. Об этом сообщил в интервью агентству «Интерфакс-Казахстан» председатель правления ЕАБР Дми­т­рий Панкин.

Вчера первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский сообщил в парламенте, что правительство не планирует дополнительных заимствований на этот год, кроме ранее заявленных. В частности, продолжается дискуссия с МВФ. Надо полагать, выпуск еврооблигаций не отменяет надежд на успешное завершение переговоров с фондом, хотя их итоги по-прежнему туманны.

Автор публикации: Константин АЛЕХИН