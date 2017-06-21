«Белинвестбанк» и «Белэксимгарант» реализовали первый проект по международному факторингу

В Беларуси совместными усилиями ОАО «Белинвестбанк» и страховой компании «Белэксимгарант» реализован первый проект финансирования под уступку денежного требования (факторинг) при реализации экспортных контрактов в рамках Указа от 25.08.2006 № 534 «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)».

Этот инструмент позволяет предприятиям-экспортерам получать финансирование внешнеторговых сделок в иностранной валюте по коммерчески ориентированным ставкам (CIRRs), в российских рублях – в размере двух третьих ключевой ставки, установленной Центральным банком РФ.

– Сегодня мы рады предложить нашим клиентам эффективный и удобный инструмент финансирования внешнеторговых сделок. Совместно с нашим партнером – страховой компанией «Белэксимгарант», мы первыми вывели на рынок новый продукт для предприятий-экспортеров, который позволяет снизить стоимость привлеченного финансирования для производства товаров (работ, услуг) и, таким образом, дает возможность белорусским предприятиям предлагать потребителям на внешних рынках свою продукцию на более гибких условиях ее оплаты, обеспечив тем самым себе дополнительное конкурентное преимущество, – отметил председатель правления ОАО «Белинвестбанк» Андрей Бриштелев.

– Страховая поддержка «Белэксимгаранта» позволит экспортеру оперативно получить кредитные ресурсы на льготных условиях, а это, в свою очередь, будет способствовать наращиванию и укреплению экспортного потенциала страны, – сказал генеральный директор «Белэксимгарант» Геннадий Мицкевич.

На сегодняшний день предложенная услуга является эксклюзивной на рынке: ОАО «Белинвестбанк» первый и пока единственный банк, предоставляющий своим клиентам финансирование под уступку денежного требования (факторинг) при реализации экспортных контрактов в рамках Указа № 534, а страховые услуги компании «Белэксимгарант» позволят обеспечить надежную страховую поддержку.

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 31.12.2020