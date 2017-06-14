«Белхол» диверсифицирует бизнес

Перед молодечненским заводом «Белхол», специализирующемся на выпуске комплектующих для холодильников, учредитель поставил задачу – сформировать производственную программу так, чтобы в ней было 50% сторонних заказов.

Учредителями ООО «Белхол» являются ЗАО «Атлант» и Молодечненский завод металлоконструкций (ОАО МЗМК), которым принадлежит соответственно 96% и 4% в уставном фонде.

Решить поставленную задачу этом году заводу не удастся. Конкретные сроки еще предстоит подкрепить соответствующими инвестициями.

Как сообщил «ЭГ» директор ООО «Белхол» Андрей Чурсин, в 2015 г. у завода был только 1% сторонних заказов, сегодня уже – 5%, а до конца года есть шанс увеличить эту долю до 12%. «Белхол» активно предлагает свои услуги по выпуску комплектующих российским коллегам: уже два года работает с заводом холодильников «Дон» в Тульской области, с прошлого года – с предприятием в Выборге, на днях сделана первая отгрузка на Орский завод холодильников, отправлены опытные партии заводам в Йошкар-Оле и в Зеленодольске.

По оценкам специалистов, если «Атлант» будет, как и раньше, изготавливать 1,050 млн. холодильников, то молодеченский завод готов удовлетворить его потребность, но это дает загрузку только 70% и рентабельность до 5%. Контракты с российскими партнерами позволяют увеличить загрузку еще на 12%, при этом рентабельность составит от 20 до 40%. Особая надежда – на отношения с зеленоградским заводом POZIS: если полноценное сотрудничество наладится, то «Белхол» заработает в три смены, в т.ч. по субботам.

Выйти на рынок Прибалтики пока не удалось – с литовским «Алитусом» не договорились по цене.

Войти в кооперацию с мировыми брендами непросто, уже три года длятся переговоры с Bosch о поставках конденсаторов на петербургский завод. «Мы готовы работать, но оборудование для конденсаторов – по правке и резке трубы сделано Барановичским станкостроительным под потребности ЗАО «Атлант», – поясняет А.Чурсин. – Поэтому мы предлагаем Bosch проинвестировать свой проект, так мы разделим риски. Иначе возможна ситуация, когда мы купим оборудование, а у партнера что-то поменяется в планах или настроении…».

Еще 5 лет назад задача диверсификации бизнеса не стояла – летом «Белхол» работал в т.ч. по субботам, негде было взять дополнительный персонал, возить работников приходилось из других населенных пунктов, а на зарплату в 600 BYN народ не хотел наниматься. Ситуация изменилась два года назад: снижение производства на Минском заводе холодильников побудило искать другие заказы. Для этого помимо налаживания кооперационных связей на просторах СНГ было решено создать новый продукт. Его искали 1,5 года -- получилась гардеробная «Планум». Новинка сейчас проходит сертификацию и меняет упаковку, заказы на нее сформированы почти до конца года.

Сегодня завод, где работает 389 человек, производит в месяц продукции на 1,7-1,8 млн. BYN. В номенклатуре 250 наименований только для ЗАО «Атлант», а всего – более 300.