«Белая книга» барьеров и ограничений

Препятствия на внутреннем рынке Евразийского экономического союза и планы по их устранению перечислены в «Белой книге» – докладе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) «Барьеры, изъятия и ограничения ЕАЭС», опубликованном 31 марта на официальном сайте ЕЭК.

В докладе приведена выработанная ЕЭК совместно с государствами-членами терминология препятствий для свободного движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы на внутреннем рынке Союза. Под барьерами понимаются препятствия, не соответствующие праву ЕАЭС. Ограничения – это препятствия, возникшие вследствие отсутствия правового регулирования экономических отношений, развитие которых предусмотрено правом Союза. Изъятия – это предусмотренные правом ЕАЭС исключения (отступления) о неприменении государством-членом об­щих правил функционирования внут­реннего рынка Союза.

Всего в «Белой книге» зафиксировано 60 согласованных всеми странами-­участницами препятствий, существующих на внутренних рынках ЕАЭС, в т.ч. 17 изъятий, 34 ограничения и 9 барьеров. Количество препятствий, применяемых странами союза, представлено в таблице:

Страна Барьер Изъятие Ограничение Всего Армения 2 6 33 41 Беларусь 3 7 33 43 Казахстан 3 8 33 44 Кыргызстан 0 7 33 40 Российская Федерация 6 8 34 48

Основной причиной возникновения барьеров в ЕЭК считают стремление сторон в ущерб праву Союза отдавать приоритет интересам защиты национальных рынков. Совет ЕЭК намерен рассматривать вопросы, связанные с согласованием препятствий из реестра, на каждом заседании, в результате чего их перечень будет постоянно обновляться.

В «Белой книге» содержится информация о методах и механизмах по ликвидации препятствий. В основном это «дорожные карты», в которых будут определены сроки устранения конкретных изъятий и ограничений каждой страной ЕАЭС. Пер­вую такую «дорожную карту» планируется представить на Евразийский межправительственный совет этим летом.

Многие барьеры, упомянутые в документе, связаны с государственными закупками. Например, к ним в России ограничен доступ поставщиков программного обеспечения других стран союза. Исправить ситуацию должно принятие закона, разработанного правительством РФ.

Другая часть барьеров создается в сфере налогообложения. Так, комиссия признала рентный налог, взимаемый в Казахстане на экспорт угля в другие страны Союза, эквивалентом экспортных пошлин, которые не должны применяться на внутреннем рынке ЕАЭС, и уведомила Астану о необходимости его отмены. В свою очередь, Беларуси придется с 1 июля т.г. отменить 10-процентный НДС на реализацию произведенной в республике продукции растениеводства, пчеловодства, животноводства и рыбоводства, поскольку для аналогичных товаров, произведенных в остальных странах Союза, пониженная ставка не предоставляется.

Отсутствие единых правил и норм обеспечения карантина растений в Союзе признано ограничением, затрудняющим торговлю, в т.ч. овощами и фруктами. Решить эти проблемы к 1 июля т.г. призваны проекты документов, одобренные коллегией ЕЭК. С 19 апреля появится единая методология расчета разрешенного уровня мер господдержки сельского хозяйства (поддержания цен производителей), что позволит устранить искажающее воздействие на торговлю.

По оценкам ЕЭК, в среднесрочной перспективе благодаря снижению нетарифных барьеров в Беларуси реальный ВВП может вырасти на 2,8%, а благосостояние – на 7,3% (накопленным итогом), в Казахстане – на 0,7% и 1,3% соответственно, а в России – на 0,2 и 0,5% (что обусловлено бОльшим размером экономики и меньшей значимостью для РФ внутрисоюзной торговли).

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ