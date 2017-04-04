Интеграция
«Белая книга» барьеров и ограничений
Препятствия на внутреннем рынке Евразийского экономического союза и планы по их устранению перечислены в «Белой книге» – докладе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) «Барьеры, изъятия и ограничения ЕАЭС», опубликованном 31 марта на официальном сайте ЕЭК.
В докладе приведена выработанная ЕЭК совместно с государствами-членами терминология препятствий для свободного движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы на внутреннем рынке Союза. Под барьерами понимаются препятствия, не соответствующие праву ЕАЭС. Ограничения – это препятствия, возникшие вследствие отсутствия правового регулирования экономических отношений, развитие которых предусмотрено правом Союза. Изъятия – это предусмотренные правом ЕАЭС исключения (отступления) о неприменении государством-членом общих правил функционирования внутреннего рынка Союза.
Всего в «Белой книге» зафиксировано 60 согласованных всеми странами-участницами препятствий, существующих на внутренних рынках ЕАЭС, в т.ч. 17 изъятий, 34 ограничения и 9 барьеров. Количество препятствий, применяемых странами союза, представлено в таблице:
|
Страна
|
Барьер
|
Изъятие
|
Ограничение
|
Всего
|
Армения
|
2
|
6
|
33
|
41
|
Беларусь
|
3
|
7
|
33
|
43
|
Казахстан
|
3
|
8
|
33
|
44
|
Кыргызстан
|
0
|
7
|
33
|
40
|
Российская Федерация
|
6
|
8
|
34
|
48
Основной причиной возникновения барьеров в ЕЭК считают стремление сторон в ущерб праву Союза отдавать приоритет интересам защиты национальных рынков. Совет ЕЭК намерен рассматривать вопросы, связанные с согласованием препятствий из реестра, на каждом заседании, в результате чего их перечень будет постоянно обновляться.
В «Белой книге» содержится информация о методах и механизмах по ликвидации препятствий. В основном это «дорожные карты», в которых будут определены сроки устранения конкретных изъятий и ограничений каждой страной ЕАЭС. Первую такую «дорожную карту» планируется представить на Евразийский межправительственный совет этим летом.
Многие барьеры, упомянутые в документе, связаны с государственными закупками. Например, к ним в России ограничен доступ поставщиков программного обеспечения других стран союза. Исправить ситуацию должно принятие закона, разработанного правительством РФ.
Другая часть барьеров создается в сфере налогообложения. Так, комиссия признала рентный налог, взимаемый в Казахстане на экспорт угля в другие страны Союза, эквивалентом экспортных пошлин, которые не должны применяться на внутреннем рынке ЕАЭС, и уведомила Астану о необходимости его отмены. В свою очередь, Беларуси придется с 1 июля т.г. отменить 10-процентный НДС на реализацию произведенной в республике продукции растениеводства, пчеловодства, животноводства и рыбоводства, поскольку для аналогичных товаров, произведенных в остальных странах Союза, пониженная ставка не предоставляется.
Отсутствие единых правил и норм обеспечения карантина растений в Союзе признано ограничением, затрудняющим торговлю, в т.ч. овощами и фруктами. Решить эти проблемы к 1 июля т.г. призваны проекты документов, одобренные коллегией ЕЭК. С 19 апреля появится единая методология расчета разрешенного уровня мер господдержки сельского хозяйства (поддержания цен производителей), что позволит устранить искажающее воздействие на торговлю.
По оценкам ЕЭК, в среднесрочной перспективе благодаря снижению нетарифных барьеров в Беларуси реальный ВВП может вырасти на 2,8%, а благосостояние – на 7,3% (накопленным итогом), в Казахстане – на 0,7% и 1,3% соответственно, а в России – на 0,2 и 0,5% (что обусловлено бОльшим размером экономики и меньшей значимостью для РФ внутрисоюзной торговли).
Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ