Беларусь станет Эстонией для бизнеса

Кассы-флэшки, смартфон вместо подписи и печати, отмена бумажных чеков – все это станет частью повседневной реальности в Беларуси в обозримом будущем, а некоторые новшества появятся уже в 2018 году.

Такие заявления сделал на конференции SmartTaler 2017 руководитель отдела стратегических проектов Республиканского центра обработки данных (РЦОД) и платформы beCloud Антон Кунцевич.

Флэшка-токен вместо кассового аппарата

Представитель ведущего телекоммуникационного госучреждения Беларуси уже анонсировал готовность к введению системы контроля кассового оборудования (СККО). Заработать новый алгоритм должен с августа следующего года. Каждый кассовый аппарат через мобильного оператора будет подключен к серверу МНС и все пробиваемые чеки налоговики увидят в режиме реального времени. Если связи нет – устройство хранит информацию о приемке выручки, чтобы отправить данные государству после возобновления работы сети.

Антон Кунцевич описал ситуацию так:

– В стране будет внедряться новый механизм – механизм операторов программных кассовых систем. И новые решения позволят уйти от несовершенства того кассового оборудования, которое есть на сегодняшний момент.

Касса превращается в небольшой токен. Его можно будет подключать к любому устройству: планшету, смартфону, специальным девайсам, которые уже существуют за границей, в том числе имеющим в себе и чекопечатающее устройство.

То есть вместо привычного кассового аппарата теперь будут использовать крохотное устройство (токен), похожее на флешку, экран кассового суммирующего аппарата заменит смартфон или планшет со специальным мобильным приложением, а для печати чеков ко всему этому подключается небольшой принтер.

Сотрудник РЦОД указал на прямую связь новой технологии с общей нацеленностью государства на упрощение условий ведения бизнеса:

– Для того чтобы сегодня начать свое дело, надо в упрощенном порядке зарегистрироваться для хозяйственной деятельности, открыть банковский счет, и еще необходимо пройти ряд обязательных процедур: купить кассу, отстоять очередь для ее регистрации в налоговых органах. И лишь спустя некоторое время после этого можно начинать работать.

Больше представителям субъектов [хозяйствования] не придется стоять в очереди в налоговых инспекциях. Операторы программных касс будут предлагать решения, которые гораздо проще.

Отпадает необходимость пробивать дублирующие бумажные чеки при проведении платежей через интернет-банкинг или ЕРИП. Не надо вести книги кассира-операциониста, годами хранить контрольные ленты, хотя за 10-12 месяцев они и выгорали до белой бумаги. Теперь вся эта информация существует в электронном виде и на протяжении трех лет доступна всем заинтересованным сторонам: и госорганам, и владельцу кассы.

Также было отмечено, что государство не планирует искусственно создавать новую монополию:

– РЦОД не будет оператором программных кассовых систем. Мы выступаем именно за стратегическое развитие информационно-коммуникационных технологий в Республике Беларусь. Операторов программных кассовых систем будет много, предполагается абсолютно конкурентный бизнес.

Смартфон вместо подписи и печати

Во-первых, закончатся страдания бухгалтеров и ИПэшников из-за возможности использовать единственную программу-браузер (InternetExplorer от Microsoft) для сдачи отчетности, работы с интернет-банком и другими серверами, требующими применения электронной цифровой подписи (ЭЦП). Этот софт уже давно стал экзотикой, в статистике посетителей белорусских сайтов на его пользователей редко приходится более 5%. Обещают, что при сдаче отчетности в режиме онлайн можно будет использовать Chrome, Firefox, Opera и, возможно, даже Safari!

– В ближайшее время национальный центр электронных услуг запустит в коммерческую эксплуатацию сервер авторизации, – сообщил Антон Кунцевич.– Это новое технологическое решение, которое позволит прийти к мультибраузерности в работе и использовать различные технологические решения для того, чтобы можно было применять электронную цифровую подпись.

Во-вторых, сдавать отчетность, подписывать платежки, оформлять счет-фактуры по НДС и, вообще, совершать любые сделки с применением ЭЦП можно будет со смартфонов:

– Сервер авторизации – это следующий этап, когда будет, в том числе, задействовано использование мобильной электронной цифровой подписи, которую сейчас активно внедряют операторы. Я могу сказать, что со своей стороны, даже в счетах-фактурах по НДС мы планируем к концу года обеспечить переход на использование той же «мобильной цифры».

Нерешенным пока остается вопрос, когда один бухгалтер (или бухгалтерская компания) обслуживает множество фирм. Установить много сертификатов ЭЦП на одно устройство не выйдет. Получается, для каждого налогоплательщика понадобится отдельный смартфон.

Оптимизм внушает то, что технология Sim IDвсе уже внедряется в нашей стране. Это дает нам шанс пойти по пути Эстонии, где успешно работает «электронное правительство» и почти все проблемы, с которыми сталкивается большинство граждан (не только налоговая отчетность, но и работа системы здравоохранения, общественного транспорта и других услуг с участием государства), успешно решены.

Бумажные чеки отменят. Но не скоро

С введением программных кассовых систем нет практического смысла пробивать чеки. Государство получает необходимую информацию через операторов программных кассовых систем, потребители все чеки на купленные ими товары смогут увидеть в своем личном кабинете на портале госуслуг.

Но законодательство требует выдачи подтверждающей покупку бумажки. И отменять эту норму пока не будут, так как часть граждан не готова к электронному документообороту.

Хотя, по словам Антона Кунцевича, работа над тем, чтобы отказаться от бумажных чеков, ведется. Выступил за переход на электронные чеки Национальный банк, ведь благодаря внедряемым технологиям это возможно уже в 2018 году. Но, к сожалению, сегодня для многих людей пожилого возраста довольно затруднительно иметь свой личный кабинет в Интернете, где можно проверить все чеки.

Что же, и бизнес, и все общество воспринимают нововведения неоднозначно, многие – с опаской. Но в итоге ИТ-технологии меняют нашу жизнь к лучшему.

Автор публикации: Александр ПЛЮСКОВ