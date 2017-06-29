Беларусь получила 4-й транш евразийского кредита

Беларусь получила 4-й транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере 300 млн. USD. Таким образом, всего наша страна уже получила 1,4 млрд. USD из 2 млрд., выделенных на поддержку программы реформ в 2016–2017 гг. Правда, сами реформы до сих пор остаются в основном на стадии обещаний, но улучшение макроэкономических показателей дает основание считать обязательства выполненными.

Решение о предоставлении очередного транша принято Советом Фонда 26 июня на основании выполнения всех условий Программы, кроме одного контрольного показателя, по которому предоставлено освобождение, и включения в Программу дополнительных контрольных показателей для реализации в рамках оставшихся двух траншей.

Не выполнен показатель, предусматривающий ограничение нецелевых государственных заимствований объемом не более 75% от потребности в погашении госдолга. Фактически в 2016 г. привлечение составило 101,4% к сумме погашения. Но страна освобождена от выполнения данного показателя ввиду «заметного прогресса в макроэкономической стабилизации за счет проведения сбалансированной экономической политики», объясняет Евразийский банк развития (ЕАБР).

Так, по итогам 2016 года сформирован широкий профицит бюджета органов госуправления на уровне 0,5% ВВП при одновременном пополнении бюджетных депозитов на сумму, практически равную величине профицита. Это стало преимущественно результатом оптимизации государственных расходов. Прирост фонда оплаты труда бюджетников замедлился с 17,5% в 2015 г. до 6,4% в 2016-м, заметно сократились расходы бюджета на поддержку госпредприятий: субсидии на компенсацию льготных процентных ставок снизились на 11% благодаря сокращению финансирования госпрограмм на 1% ВВП на чистой основе; забалансовые расходы по исполнению госгарантий и пополнению уставных фондов предприятий сократились на 12%.

Умеренно жесткая макроэкономическая политика властей Беларуси способствовала быстрому снижению инфляции, которая по итогам прошлого года была ниже целевого показателя. Контроль над денежным предложением через проведение регулярных аукционов по продаже краткосрочных облигаций Нацбанка и на фоне сохранения реальных процентных ставок по предоставлению ликвидности на положительном уровне способствовал удержанию роста денежной массы в экономике в рамках значений монетарных показателей программы ЕФСР. Снижению инфляции способствовала и жесткая фискальная политика за счет профицитного исполнения бюджета органов госуправления. Кроме того, сдерживание роста заработных плат и сохранение мировых цен на сырье и продовольствие на низком уровне на фоне укрепления номинального обменного курса снизили рост издержек производителей. В результате, несмотря на целевой ориентир Нацбанка по инфляции на уровне не выше 12% в 2016 г., фактическая инфляция на конец прошлого года снизилась до 10,6% против 12% на конец 2015 г. Темпы снижения инфляции существенно ускорились в текущем году — по итогам мая годовая инфляция составила 6,1%. Скоординированная и последовательная макроэкономическая политика властей привела не только к существенному снижению фактической инфляции, но и инфляционных ожиданий, что создает хорошую основу для повышения эффективности мер по дальнейшему снижению инфляции и поддержанию ее на низком и предсказуемом уровне.

Снижение инфляции и проводимая политика гибкого валютного курса, способствовали ослаблению реального эффективного курса на 8,3% в 2016 году, увеличив ценовую конкурентоспособность белорусского экспорта. Его рост на фоне увеличения спроса в России стал основным фактором замедления темпов падения ВВП с 3,9% в 2015 г. до 2,6% в 2016-м, несмотря на сокращение физических объемов экспорта энергоносителей на 21%. По итогам января-мая т.г. ВВП вырос на 0,9%, благодаря сохранению высоких темпов роста промышленного производства и экспорта.

На фоне роста ценовой конкурентоспособности дефицит счета текущих операций (СТО) в 2016 г. снизился на 140 млн. USD до 1,7 млрд.. Динамика улучшения сальдо СТО продолжилась в начале 2017 года — по итогам января — апреля дефицит СТО сократился вдвое: с 11,3% до 6% ВВП.

Валовые международные резервы за год выросли с 4,1 млрд. USD до 4,9 млрд., несмотря на значительные расходы по обслуживанию долга, а за 5 месяцев 2017 г. – до 5,2 млрд. USD США (2 месяца импорта). При этом сохраняется значительное превышение объема продаж населением иностранной валюты над спросом.

Управляющим (ЕАБР) получено обновленное письмо о намерениях правительства и Нацбанка республики, подтверждающее включение в программу ряда контрольных показателей, реализация которых направлена на достижение следующих целей: